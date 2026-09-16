miércoles 16 de septiembre de 2026
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16 de septiembre de 2026
Día histórico.

Lomas de Zamora conmemora La Noche de los Lápices en el Pozo de Banfield

Hoy habrá un encuentro por la memoria de los estudiantes y militantes que fueron secuestrados y desaparecidos en la dictadura militar.

Será una jornada histórica para la memoria en Lomas.
Será una jornada histórica para la memoria en Lomas.

Claudia Falcone (16 años), Francisco López Muntaner (16 años), María Clara Ciocchini (18 años), Horacio Ungaro (17 años), Daniel Racero (18 años) y Claudio de Acha (18 años) formaban parte de un grupo de jóvenes que luchaban por un país más justo y con igualdad de oportunidades. Con reclamos y movilizaciones lograron la implementación del Boleto Estudiantil en 1975, una conquista que luego fue suspendida.

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Ya con la dictadura en el poder, entre el 8 y 22 de septiembre se llevaron a cabo los secuestros de cientos de adolescentes. El 16 de septiembre, los seis jóvenes fueron detenidos ilegalmente por efectivos policiales y del ejército, quienes los llevaron al Pozo de Arana para torturarlos durante semanas. Luego, los trasladaron al Pozo de Banfield para asesinarlos.

A las 9 comenzarán las actividades en el Espacio para la Memoria.

A las 9 comenzarán las actividades en el Espacio para la Memoria.

Hace más de 10 años que el Ex Pozo de Banfield, ubicado entre las calles Siciliano y Vernet, es un Espacio para la Memoria. Allí, este miércoles se desarrollará un encuentro para recordar los 50 años de La Noche de los Lápices y conmemorar el Día Nacional de la Juventud. A las 9 comenzará la jornada con exposiciones escolares, obras teatrales, stands temáticos y feria de emprendedores. Mientras que a las 10.30 será el acto institucional con la presencia de autoridades locales y provinciales.

Y a partir del mediodía habrá números de artistas musicales para darle cierre a una jornada que será multitudinaria y contará además con una marcha de estudiantes secundarios que coparán las calles hasta llegar al Ex Pozo.

El Pozo de Banfield, un espacio vital para la memoria

En dictadura fueron más de 350 las personas que fueron llevadas al Pozo de Banfield, un centro clandestino de detención que tenía una maternidad en la que se apropiaron bebés ilegalmente. Gracias a la lucha popular, se logró su desafectación en 2006 y su apertura como Espacio para la Memoria a partir de la firma del convenio tripartito en 2015.

Este lugar es gestionado desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia en articulación con el Municipio de Lomas y la Mesa de Trabajo del Ex Pozo. Durante todo el año se organizan visitas guiadas para contar la historia del lugar como también diferentes actividades culturales, Plan Fines, presentaciones de libros, talleres y proyecciones de películas y documentales. Más de 15 mil personas lo visitaron durante el año pasado.

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