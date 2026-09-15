Preocupación en Temperley: PAMI obligaría el traslado de 180 adultos mayores de un hogar.

Familiares de los 180 residentes del Hogar Elías Romero de Temperley se mantienen en estado de alerta luego de que les informaran sobre el inminente remate ordenado en el espacio perteneciente al PAMI . Esto obligaría al traslado de los residentes a otros hogares de la zona.

El aviso publicado en el Boletín Oficial el 13 de agosto establece que el inmueble de 25 Mayo 1500, Temperley , será ofrecido en remate a partir del 16 de octubre de 2026, a las 12 . La publicación indica que se trata de un inmueble ocupado y establece una base de US$3.000.000 .

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Según pudo averiguar este medio, la decisión de PAMI sería unilateral y en el marco de la situación de "intervención" que rige sobre el hogar. Pero hbría una información cruzada: para el organismo dependiente del Gobierno nacional el lugar no estaría en condiciones -por eso su intervención-, pero según la inspección que desarrolla el Gobierno bonaerense sí está en condiciones.

La publicación en el Boletín Oficial y difundida en el sitio Inforemate.

Lo cierto es que según relataron familiares a este medio, PAMI se comunicó con los referentes del hogar para informarles que los adultos mayores deberán ser trasladados a otros establecimientos antes de diciembre.

Entre los residentes hay personas que viven en el hogar desde hace 20 años, mientras que otras llevan allí una década. Una de las familiares señaló que su madre, de casi 92 años, reside en la institución desde mayo de 2022.

El principal reclamo apunta a la falta de certezas sobre el destino de cada persona y a cómo se garantizará la continuidad de sus tratamientos, vínculos y rutinas. También preocupa especialmente la situación de los residentes que no cuentan con familiares que puedan acompañarlos: algunos se encuentran judicializados.

Entre los residentes hay personas que viven en el hogar desde hace 20 años.

Para los allegados, abandonar el lugar supone mucho más que cambiar de edificio después de años de permanencia. Por eso reclaman que cualquier eventual traslado contemple las necesidades particulares de cada adulto mayor y cuente con acompañamiento adecuado.

Se trata del hogar de ancianos más grande de Lomas de Zamora y la reubicación de sus residentes en otros espacios representaría una complejidad dada la saturación y falta de inversión actual por parte del PAMI.

Qué pasará con los trabajadores del hogar de Temperley

La incertidumbre alcanza además a los empleados del Hogar Elías Romero. Las familias estiman que son un centenar de trabajadores los que cumplen tareas en la institución y también buscan conocer qué ocurrirá con sus puestos laborales.

El establecimiento tiene más de un siglo de historia y está dedicado al cuidado y la asistencia integral de adultos mayores. De acuerdo con su información institucional, funciona con un equipo interdisciplinario y un programa terapéutico personalizado.

El predio de Temperley cuenta con 14 hectáreas, jardines, parques, galerías y espacios al aire libre. Las familias también destacan el valor patrimonial y cultural que atribuyen al lugar.

Mientras se acerca la fecha fijada para el remate, los familiares buscan organizar acciones para visibilizar el reclamo y obtener información oficial sobre el proceso. También pretenden que se garantice que los 180 residentes sean escuchados y que cualquier decisión sobre su alojamiento contemple su salud, sus vínculos y sus derechos.

La información disponible en el aviso de remate no permite determinar por sí sola cuáles serán las condiciones concretas de un eventual traslado ni si existe un plan elaborado por PAMI para los residentes.