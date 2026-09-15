Nicolás Domingo valoró el punto en un "partido accidentado" de Temperley

Temperley tuvo pasajes favorables frente a Patronato , en Paraná. Debió irse en ventaja al entretiempo, salió al complemento con la intención de llevarse por delante al rival, pero la temprana expulsión le cambió los planes. Terminó soportando el empuje del local y se trajo un punto que deberá revalidar frente a Almagro. “Tuvimos un partido accidentado”, explicó Nicolás Domingo .

El Gasolero no pudo alcanzar la punta de la zona B de la Primera Nacional luego de empate de Tristán Suárez. El que sí le dio alcance fue Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Sin embargo, Temperley se vio condicionado por la roja a Franco Díaz , que se sumó a la lesión de Pedro Souto en los primeros instantes del partido.

“Tuvimos un partido accidentado, desde cambios obligados (por las suspensiones de Gerónimo Tomasetti y Marcos Echeverría ), desde la lesión de Pedro (Souto) , la expulsión de Franco (Díaz) . Por ahí no pudimos terminar de redondear con los cambios como hubiéramos querido o como pasó en la mayoría del año”, alertó el entrenador de Temperley.

La expulsión de Franco (Díaz) nos desvirtúa, porque además es un jugador de mucho despliegue, intensidad, que maneja la pelota. Y nos quedamos desarmados ahí. La expulsión de Franco (Díaz) nos desvirtúa, porque además es un jugador de mucho despliegue, intensidad, que maneja la pelota. Y nos quedamos desarmados ahí.

Temperley dispuso en la etapa inicial de situaciones propicias de gol, que no pudo concretar y que después, por contratiempos, tuvo que lamentar. “En el primer tiempo fuimos superiores; en el segundo, ganas, ímpetu, el rival nunca nos doblegó en llegadas, tuvo más circulación, con centros al área”, sostuvo.

Temperley, sin desviarse del objetivo

Agregó que “lo importante es que sumamos, lo que da bronca es el primer tiempo que hicimos, que no nos pudimos llevar los tres puntos. Falta mucho todavía, si hubiéramos ganado tampoco conseguíamos nada, entonces es seguir trabajando para el fin de semana en casa validar este punto”.

Temperley sumó un punto frente a Patronato.

A pesar de que estuvieron cerca del triunfo, rescató que el punto “ no era el principal objetivo, no era lo que planteamos. En el primer tiempo tuvimos tres situaciones de gol clarísimas, habíamos sido superiores al rival, habíamos encontrado el dominio y la circulación. En el entretiempo les dije de continuar de esta manera, que por ahí por demolición lo íbamos a lograr. La expulsión de Franco (Díaz) nos desvirtúa, porque además es un jugador de mucho despliegue, intensidad, que maneja la pelota. Y nos quedamos desarmados ahí”.

Nicolás Domingo volvió a subrayar el aporte de los juveniles. Otra vez le tocó entrar a León Trebotic, que entró junto a Lucas Richarte para reforzar el medio.

“Lo vi bien, volvió a sumar minutos en un partido difícil para cuando le tocó entrar, teníamos uno menos. Estoy muy contento con los chicos del club porque vienen trabajando muy bien. Tengo la espina que pueda debutar (Román) Quiroga y por distintas circunstancias no le toca”, finalizó.