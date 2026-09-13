Adrián Arregui: "Después de la expulsión tuvimos que sostener"

El volante de Temperley , Adrián Arregui , valoró el punto conseguido por su equipo en Paraná, contra Patronato , por el hecho de haber jugado casi todo el complemento en inferioridad numérica. Se lamentó por las chances de gol desperdiciadas en el primer tiempo.

En un partido peleado, el Samurai expresó que no se pudieron “poner en ventaja” en los pasajes favorables de su equipo y que debieron “sostener” el cero tras la expulsión de Franco Díaz.

“Creo que en el primer tiempo fuimos superiores, pudimos ponernos en ventaja a mi parecer apenas comenzó el partido. Tuvimos las situaciones claras y no nos pudimos poner en ventaja. En el segundo tiempo después de la expulsión tuvimos que sostener y creo que el punto es valioso”, analizó en diálogo con LPF Play.

La superioridad evidenciada por el equipo de Nicolás Domingo dio un paso atrás con la doble amarrilla de Franco Díaz, que venía de cumplir dos fechas de suspensión. Por ese motivo, Adrián Arregui puntualizó que se llevaron un punto de una “plaza difícil” como Paraná.

Adrián Arregui explicó la igualdad en Paraná.

“Esta categoría con uno menos es muy difícil, un equipo necesitado como Patronato que iba a volcar gente en ataque y nosotros con el afán de llevarnos algo de acá que es una plaza difícil supimos sostener el resultado y esperar alguna otra posibilidad y bueno, nos llevamos un punto”, explicó el mediocampista Gasolero.

La complejidad de la Primera Nacional también hace que se valore aún más sumar fuera de casa. Temperley cortó con cuatro triunfos consecutivos, pero continúa al acecho de la punta.

“En esta categoría no perder siempre suma, es importante y es una plaza que en las estadísticas es muy difícil para varios equipos. Creo que en el primer tiempo pudimos ponernos en ventaja, con uno o dos goles, y en el segundo tiempo después de la expulsión supimos mantener el resultado y nos llevamos un punto que es valioso”, finalizó