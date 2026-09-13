Juana Viale contó qué le dijeron los médicos a Mirtha Legrand para que siga internada.

Juana Viale volvió a conducir La Noche de Mirtha mientras Mirtha Legrand continúa internada y reveló el pedido que los médicos le hacen a su abuela. La conductora aseguró que la diva evoluciona favorablemente y contó, con humor, que deben convencerla de esperar antes de retomar su actividad habitual.

Durante el comienzo del programa, Juana llevó tranquilidad a los espectadores y explicó que Mirtha Legrand permanece en la clínica, aunque ya tendría ganas de volver a su rutina. “Estoy yo, porque mi abuelita sigue en la clínica, reponiéndose de mil maravillas”, expresó la conductora.

Oficial. La salud de Mirtha Legrand: qué dice el último parte médico

Con su particular sentido del humor, Juana Viale explicó que los profesionales que atienden a Mirtha Legrand todavía consideran necesario que permanezca internada y en observación.

“Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es. Es la señora eventera, ya estaría en todos lados”, comentó Viale.

Luego, detalló cómo atraviesa estos días la diva y volvió a remarcar que se encuentra en buenas condiciones.

“Entonces, los médicos le dice: ‘No, mira, Chiquita, quedate un ratito más’. Así que ahí está, en la clínica. Le mandamos un beso enorme, que nos está viendo. Despreocúpense que está bárbara la abuela”, subrayó antes de presentar a sus invitados.

El último parte médico de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand continúa internada en el Mater Dai. El último parte médico mencionado en la fuente fue difundido el miércoles 9 de septiembre.

Desde la institución informaron que la conductora evoluciona favorablemente de su cuadro respiratorio y continúa acompañada por profesionales, amigos y familiares.

“La Señora Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de su cuadro respiratorio con una participación activa de su kinesiólogo. Está muy atenta a sus actividades personales, recibiendo visita de amigos y familiares”, señalaron desde la institución.