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10 de septiembre de 2026
Buenas noticias.

Mirtha Legrand, cerca de recibir el alta médica: "Está 10 puntos"

Mirtha Legrand fue internada el lunes pasado por una bronquitis y la conductora de El Trece fue mejorando con el correr de los días.

Mirtha Legrand sigue mejorando.&nbsp;

Mirtha Legrand sigue mejorando. 

En el programa de Moria Casán, en El Trece, Gustavo Méndez había contado orgulloso que “Mirtha Legrand está a un paso de salir de la internación y de la clínica. Desde su entorno están preparando su salida”. "Está 10 puntos", dijeron.

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“Mañana habría que ver si está en condiciones de grabar su programa del sábado a la noche acá en El Trece”, especuló Gustavo Méndez sobre la agenda laboral de la vida.

Gustavo Méndez también destacó que Mirtha Legrand “está muy activa con las redes sociales; criticó los looks, por ejemplo, de Fundaleu, dijo: ‘Esto es un horror’. Mirtha está muy picante desde el Mater Dei”.

El doctor Guillermo Capuya también había explicó que “el parte de ayer daba la idea de que estaba mejorando y de una evolución favorable de su bronquitis. La tomografía no tenía nada en particular ni nada que generase dudas de que esto evolucionase para peor”.

“Afortunadamente, y de acuerdo a lo que dice el Mater Dei, se está por ir de alta. Yo a una persona de 99 años por un cuadro respiratorio no la mandaría a laburar al otro día. No creo que esté grabando. El trabajar es algo terapéutico, es la razón de levantarse de la cama. El plantel médico dirá: ‘Esperá un poquito, la semana que viene si estás bien irás”, explicó el médico.

Mirtha Legrand fue internada el lunes.

Mirtha Legrand fue internada el lunes.

Mirtha Legrand, internada desde el lunes

Mirtha Legrand había ingresado al centro médico el lunes pasado a raíz de un cuadro respiratorio bronquial. En aquel primer comunicado, los profesionales indicaron que permanecería en su internación una habitación común para realizarse estudios y continuar con el tratamiento correspondiente.

Su estado de salud fue seguido con atención, aunque desde su entorno se encargaron de llevar tranquilidad. Incluso, Nacho Viale había asegurado que su abuela se encontraba mejorando, mientras continuaba acompañada y en contacto permanente con sus seres queridos.

Mientras que Marcela Tinayre, la hija de Mirtha Legrand, también llevó tranquilidad y aseguró que su mamá se había enfermado por "salidora", en referencia a que la diva suele ir obras de teatro y diversos estrenos.

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