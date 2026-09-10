Los ex Gran Hermano Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero, separados: la carta de ella y el enojo de él

La ex Gran Hermano Lola Tomaszeuski sorprendió a sus seguidores al confirmar su separación con Manuel Ibero, que también pasó por el certamen de Telefe. Ambos se manifestaron en las redes sociales para dar su versión del fin del romance.

A través de su cuenta de Instagram, Lola Tomaszeuski compartió un comunicado en el que habló de su presente emocional y de la necesidad de priorizarse: “Quería contarles que decidí ponerle fin al vínculo que tenía con Manuel y seguir cada uno por su camino”.

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Luego, Lola Tomaszeuski explicó que la llevó a terminar la pareja y dejó una contundente reflexión. “Hoy siento que necesito ponerme en primer lugar, priorizarme y elegir lo que me hace bien”, sentenció la ex Gran Hermano.

“Me quedo con todo lo lindo que compartimos y le deseo siempre lo mejor”, agregó la joven en su publicación en las redes sociales sobre el final de la relación que había nacido en el reality.

“Les agradezco mucho a ustedes por todo el cariño que me dan todos los días, me ayudan muchísimo para estar bien, los amo con todo mi corazón”, cerró Lola Tomaszeuski su posteo.

La filosa respuesta de Manuel Ibero sobre la separación

Luego de la publicación de Lola Tomaszeuski, Manuel Ibero también se expresó en las redes sociales y dio su versión del fin del romance con unas lapidarias expresiones.

“Sinceramente no le veo mucho sentido a este comunicado porque no éramos una pareja formal, es decir, nunca llegamos a ser novios”, aseguró el joven a modo de contundente respuesta a su ex.

La respuesta de Manuel Ibero.

“Quería comentarles que ya no estamos más juntos con Lola”, dijo el ex participante de Gran Hermano para dejar en claro que se terminó la relación amorosa que tan solo tenía tres meses.

Además, Manuel Ibero comentó finalmente: “De mutuo y común acuerdo decidimos que como pareja no éramos compatibles y continuaremos nuestro vínculo como una amistad, igual que la que teníamos en la casa”.