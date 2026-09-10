César Monasterio: "Vamos a ir construyendo la identidad que queremos"

Los Andes lamentó los dos puntos que perdió en el Bajo Belgrano. En ventaja, desperdició varios contragolpes en el segundo tiempo y en la última jugada Defensores de Belgrano le amargó la tarde en el estadio Juan Pasquale. El entrenador César Monasterio dijo que el resultado fue “injusto” y que está “conforme” con lo que viene mostrando su equipo.

Luego del tercer empate consecutivo –ya son ocho sin triunfos-, el segundo bajo la conducción del nuevo cuerpo técnico, Los Andes alcanzó el último escalón de la zona A de la Primera Nacional que clasifica al Torneo Reducido y, con el gol de Franco Tissera , cortó una racha negativa de 423 minutos sin convertir.

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“Creo que el resultado queda un poco injusto en relación a lo que hemos producido en el campo. Tuvimos muchas opciones para poder ganarlo y se nos escapó en el final con un golazo en contra. Estoy conforme con el rendimiento del equipo, estuvo ordenado, agresivo y de acuerdo a lo planificado estaba saliendo todo bien”, analizó César Monasterio en diálogo con Mundo Ascenso.

La dificultad es que no supo liquidarlo. Una vez el palo y varias contras en superioridad numérica desperdiciadas lo privaron de los tres puntos. “Nos faltó definirlo, con varias situaciones claras. Vamos a ir construyendo la identidad que queremos, se vio algo de eso, nos tenemos que hacer fuertes de local el domingo”, fue la apreciación del técnico del cuadro lomense tras el 1-1 con Defensores de Belgrano .

Franco Tissera cortó la sequía sin convertir.

Del partido con el Dragón, César Monasterio analizó que “fue muy friccionado, veníamos de jugar el fin de semana, pero estamos relativamente conformes, obviamente que queríamos ganar y se nos escapó por un poquito, pero dentro de todo el rendimiento y algunas cosas que vamos ajustando se dieron positivamente”.

César Monasterio y los contratos

Dentro del abanico de posibilidades que los dirigentes de Los Andes tenían luego de la salida de Leonardo Lemos, estaba el nombre de César Monasterio, que estaba dirigiendo a Deportivo Laferrere y su salida causó malestar.

Es sabido que muchos entrenadores ponen cláusulas en sus contratos para interrumpirlos si les surge una propuesta de una categoría superior. En este caso, dejó la Primera B para sumergirse en el mundo de la Primera Nacional.

“Yo siempre lo pongo”, afirmó sobre el requisito que firmó y luego ejecutó. Y agregó: “No me interesa la polémica. En realidad hicimos un buen trabajo en Laferrere, creo que estuvimos con un equipo que estaba con muchos problemas y lo hicimos competitivo, lo metimos casi cerca del Reducido. El equipo tiene una identidad, lo mejoramos y lo emparejamos mucho en lo físico también. El trabajo está bien hecho”.

También reconoció que si llama un club como “Los Andes” hay que “tomar decisiones” como la que se dio. “Surgió esta posibilidad de venir a un grande como Los Andes y aprovechamos la oportunidad. Es de valor que un equipo como Los Andes nos tenga en cuenta. Así que vamos a trabajar para estar a la altura, hacer un buen papel y cumplir los objetivos”, cerró César Monasterio.