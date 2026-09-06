César Monasterio, tras el debut en Los Andes: "Hay que recuperar la confianza y hacer valer este punto"

César Monasterio debutó oficialmente como entrenador de Los Andes con un empate sin goles ante San Telmo . Tras asumir de manera vertiginosa el cargo en reemplazo de Leonardo Lemos, el director técnico valoró la entrega de sus futbolistas en la Isla Maciel y destacó la mejoría colectiva de la segunda etapa.

“El equipo salió con otra predisposición en el complemento. Nos paramos unos metros más arriba y pudimos presionar alto, algo que nos permitió emparejar las acciones y controlar el partido”, analizó Monasterio al concluir el encuentro válido por la fecha 28 de la Primera Nacional.

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El DT reconoció que al equipo todavía le falta nitidez para romper la sequía ofensiva de cuatro partidos sin goles, pero se mostró optimista de cara al futuro: “Sabemos que nos falta claridad en la zona de gestación y precisión en los metros finales. Sin embargo, valoro mucho que en pocos días de trabajo "pudimos corregir ventajas que dábamos en defensa y nos mostramos más equitativos estructuralmente”.

Consultado sobre la conformación de su plantel y la inclusión de jugadores jóvenes en esta nueva etapa, César Monasterio fue contundente: “Tenemos que potenciar a los chicos del club y darles las herramientas necesarias para que aporten agresividad cuando les toque entrar”.

"Tuvimos pocos días de trabajo, pero veo ganas en los jugadores de salir de este mal momento. Vamos a ir ajustando detalles en función de lo que vaya pasando partido a partido. Hasta que no tengamos una semana larga para trabajar algunos hábitos que están faltando, ya que ahora tenemos tres partidos en una semana y hay que sacarlo adelante", aseguró el entrenador.

A pesar de que el Milrayitas estiró su racha negativa a siete compromisos consecutivos sin victorias, el técnico confía en meterse en la pelea grande. “El punto sirve para sumar, pero nuestro objetivo inmediato es recuperar la contundencia para volver a meternos firmes dentro de la zona de Reducido”, concluyó el estratega, enfocado ya en el trascendental choque del próximo miércoles ante Defensores de Belgrano.

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Análisis del panorama de Los Andes

A pesar de la racha de 7 partidos sin victorias, Los Andes se mantiene expectante gracias a que es el equipo menos goleado de toda la Zona A (solo recibió 15 goles en 27 partidos). Su diferencia de gol (+5) es superior a la de sus competidores más cercanos (Estudiantes +1 y Racing -7), lo que puede ser un factor de desempate determinante.

El gran desafío para César Monasterio será cortar la sequía de cara al arco rival, ya que el plantel arrastra cuatro encuentros seguidos sin poder marcar goles. Ahora se viene una seguidilla importante para Los Andes con encuentros ante Defensores de Belgrano, San Miguel, Colón y Deportivo Morón en el horizonte. Serán cuatro fechas cruciales para saber si el Milrayitas se puede ilusionar con clasificar al Reducido.