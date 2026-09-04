Qué dijo uno de los referentes de Los Andes sobre el cambio de entrenador y cómo influye en el equipo

Los Andes atraviesa un proceso de transición tras la salida de Leonardo Lemos . El conjunto de Lomas de Zamora está realizando una campaña irregular en la Primera Nacional , viene de empatar con Acassuso sin goles en el Eduardo Gallardón con la dirección técnica interina de Sergio Benet y se encuentra a la espera del próximo partido.

El conjunto lomense se encuentra fuera de la zona de reducido con 34 puntos, a dos unidades de Estudiantes de Caseros, el último que estaría clasificando. Sin embargo, la mayor preocupación es la merma en el rendimiento en los últimos partidos y la seguidilla de encuentros sin poder ganar, ya que la última victoria de Los Andes fue el 11 de julio ante Ciudad Bolívar por 3 a 1 en el Eduardo Gallardón.

En el Gallardón. Los Andes empató con Acassuso y no pudo meterse en zona de Reducido

Líder y figura. El arquero de Los Andes, entre los mejores de la Primera Nacional

En las últimas 6 presentaciones, el Milrayitas obtuvo 2 empates y 4 derrotas. La salida de Leonardo Lemos generó un profundo malestar en el seno del plantel, dado que Sergio Benet asumió para dirigir ante Acassuso y el próximo encuentro ante San Telmo, pero Los Andes espera por la llegada de un entrenador para que dirija hasta el final del campeonato. Si no ocurre nada extraño, César Monasterio se encamina para ser el nuevo entrenador de Los Andes .

En ese contexto, Julián Rodríguez Vuotto expresó sus sensaciones tras el último empate ante Acassuso. El defensor habló sobre el cambio que significó para el plantel la salida de Leonardo Lemos y en relación a eso sostuvo: "Fue una lástima que se haya ido. A mi me trajo él, pero esto es fútbol y tomó la decisión de no seguir".

Además, consideró que el arribo de Sergio Benet junto a su cuerpo técnico fue "intenso" y apuntó: "Se vio un cambio de actitud por parte nuestra, pero eso siempre pasa cuando un equipo cambia de entrenador, ya que cambian las ganas, todos quieren jugar y se muestran".

Asimismo, remarcó la importancia y el valor de jugadores que tuvieron su oportunidad ante Acassuso: "Nazareno Fernández Colombo y Brian Leizza no venían jugando y lo hicieron muy bien". No obstante, expresó que "será muy importante recuperar jugadores como Gabriel Cañete, Mauricio Asenjo y Julián Navas". Y destacó: "los necesitamos a todos hoy más que nunca".

Julián Rodríguez Vuotto opinó sobre la actualidad de Los Andes.

Lo que viene para Los Andes en la Primera Nacional

El Milrayitas deberá encauzar el rumbo en la última parte de la fase regular del campeonato. En diálogo con Fútbol en Milrayitas el zaguero central Rodríguez Vuotto opinó sobre la posición en la tabla de Los Andes. En ese sentido, hizo hincapié en que el equipo llegó a estar tercero y cuarto, mientras que fue un conjunto que supo "ilusionar a la gente".

"Nosotros estamos enfocados y convencidos que vamos a entrar al reducido. Soñamos y vamos a luchar hasta el final por el objetivo de mínima", reflexionó Rodríguez Vuotto.

Con 10 fechas por delante para la finalización del campeonato, el conjunto lomense deberá atravesar partidos complejos en su lucha por ingresar a la zona de reducido. En el horizonte aparecen visitas a las canchas de San Telmo, Defensores de Belgrano, Colón de Santa Fe, Godoy Cruz de Mendoza, Racing de Córdoba y Estudiantes de Caseros. Por su parte, Los Andes recibirá a San Miguel, Morón, All Boys y Mitre de Santiago del Estero.

A propósito, Rodríguez Vuotto dejó sus impresiones sobre el final de campeonato que se avecina: "Primero hay que pensar en San Telmo, Defensores y San Miguel. Se viene una rachita, hay que apuntar a recuperar soldados y confiar en que si supimos estar terceros o cuartos vamos a levantar".