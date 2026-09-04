Finde en Lomas de Zamora: Alejandro Lerner, Los Tabaleros y más música en vivo

Este fin de semana llegan de visita a Lomas de Zamora Alejandro Lerner, Los Tabaleros, Sofía Viola y los chilenos de Macha y el Bloque Depresivo , junto con varias propuestas de música en vivo y con desopilantes shows de humor.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora , Manuel Castro 262, el viernes desde las 18,30 se celebra el Día del Inmigrante con música y danzas de distintas partes del mundo reunidas sobre un mismo escenario.

El sábado a las 20,30 La Pertuza , banda local con una historia de 30 años, invita a festejar su trayectoria en una noche que combina música, amistad y comunidad.

Mientras que el domingo a las 17 la Orquesta Marrakech Sinfónico trae un espectáculo inédito que reúne a 13 músicos en escena, junto a la cantante Sofía Viola como invitada especial.

Concierto sinfónico en Lomas de Zamora.

Otras propuestas en Lomas de Zamora

Alejandro Lerner presenta su nuevo espectáculo “Cara a cara”, donde el artista muestra todos sus clásicos, el sábado a las 21 en el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora, España 55.

Los Tabaleros, que combinan folklore con influencias de géneros como el rock, el punk, la cumbia y el pop, sonarán en vivo el sábado a las 21 en Danndelion Teatro Bar de Lomas de Zamora, Larrea 350.

En el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380, el sábado a las 21 el comediante Pablo Molinari presenta su show de humor y Stanp Up “Demasiado”.

MÁS MÚSICA EN VIVO

El sábado a las 21.30 en El Refugio de Banfield, Maipú 540, sale a escena The Wall, una banda tributo a las canciones clásicas de Pink Floyd.

Las bandas Fuji Eléctrico y En La Senda sonarán el vivo con todo su repertorio el sábado a las 21 en Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251.

Macha y El Bloque Depresivo llegan de Chile a Temperley para presentarse el domingo a las 20 en Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066.

Superlógico, una banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, sale a escena el sábado a las 21 en El Padilla de Temperley, Meeks 1058.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley el viernes a las 21 Bad Love con su tributo a Bon Jovi y el sábado será el turno de los covers de Banda de Garage.

El Teatro Kabeza, con sus sketchs y sus desopilantes personajes, irrumpe en escena el sábado a las 22 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

En Villa Turdera, Suipacha 25, el sábado a las 20 toca en vivo La Banda del Momento con su variado repertorio de música latinoamericana.