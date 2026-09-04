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4 de septiembre de 2026
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Finde en Lomas de Zamora: Alejandro Lerner, Los Tabaleros y más música en vivo

Los espacios de Lomas de Zamora tendrá las visitas de Alejandro Lerner y Los Tabaleros junto con variadas propuestas de música en vivo.

Alejandro Lernes, en Lomas de Zamora.&nbsp;

Alejandro Lernes, en Lomas de Zamora. 

Este fin de semana llegan de visita a Lomas de Zamora Alejandro Lerner, Los Tabaleros, Sofía Viola y los chilenos de Macha y el Bloque Depresivo, junto con varias propuestas de música en vivo y con desopilantes shows de humor.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, Manuel Castro 262, el viernes desde las 18,30 se celebra el Día del Inmigrante con música y danzas de distintas partes del mundo reunidas sobre un mismo escenario.

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El sábado a las 20,30 La Pertuza, banda local con una historia de 30 años, invita a festejar su trayectoria en una noche que combina música, amistad y comunidad.

Mientras que el domingo a las 17 la Orquesta Marrakech Sinfónico trae un espectáculo inédito que reúne a 13 músicos en escena, junto a la cantante Sofía Viola como invitada especial.

Concierto sinfónico en Lomas de Zamora.

Concierto sinfónico en Lomas de Zamora.

Otras propuestas en Lomas de Zamora

Alejandro Lerner presenta su nuevo espectáculo “Cara a cara”, donde el artista muestra todos sus clásicos, el sábado a las 21 en el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora, España 55.

Los Tabaleros, que combinan folklore con influencias de géneros como el rock, el punk, la cumbia y el pop, sonarán en vivo el sábado a las 21 en Danndelion Teatro Bar de Lomas de Zamora, Larrea 350.

En el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380, el sábado a las 21 el comediante Pablo Molinari presenta su show de humor y Stanp Up “Demasiado”.

MÁS MÚSICA EN VIVO

El sábado a las 21.30 en El Refugio de Banfield, Maipú 540, sale a escena The Wall, una banda tributo a las canciones clásicas de Pink Floyd.

Las bandas Fuji Eléctrico y En La Senda sonarán el vivo con todo su repertorio el sábado a las 21 en Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251.

Macha y El Bloque Depresivo llegan de Chile a Temperley para presentarse el domingo a las 20 en Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066.

Superlógico, una banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, sale a escena el sábado a las 21 en El Padilla de Temperley, Meeks 1058.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley el viernes a las 21 Bad Love con su tributo a Bon Jovi y el sábado será el turno de los covers de Banda de Garage.

El Teatro Kabeza, con sus sketchs y sus desopilantes personajes, irrumpe en escena el sábado a las 22 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

En Villa Turdera, Suipacha 25, el sábado a las 20 toca en vivo La Banda del Momento con su variado repertorio de música latinoamericana.

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