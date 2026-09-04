Moria Casán liquidó el look de Tini Stoessel: "Me da dolor de estómago"

Tini Stoessel comenzó el segundo tramo de su gira Futttura con un show en Guadalajara, en México . En el programa de Moria Casán analizaron los detalles y sorprendieron con un particular dato sobre el vestuario que lució de la cantante.

En la parte final del recital, Tini Stoessel apareció con un vestido blanco que daba la sensación de emular los que usan las novias en su casamiento. Al verla en pantalla, Moria Casán fue lapidaria: “A mí el vestido de novia me hace doler el estómago. Lo detesto”.

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"Pensá que a ella le faltan cuatro meses para estar de la mano con De Paul en el altar”, señaló el Gustavo Méndez sobre el look de Tini Stoessel en el show.

Ante esto, Moria Casán aclaró sus dichos y siguió cuestionando al vestido de novia: “Lo tomo como una perfo, como algo divertido. Las mujeres empoderadas, cuando se visten de novia, me dan como cosita”.

El detalle del look de Tini Stoessel

En medio del debate, la diseñadora de moda Verónica de la Canal habló de esta opción de vestuario y reparó en el velo, un detalle que le llamó la atención.

“Yo la acompañé a Tini desde Violetta, en todos los procesos de su vida. Ahora reinventó su vestuario para esta segunda parte de la gira. Creo que el velo no estaba planeado sino que lo tiró alguien del público. Más allá de eso, creo que con la ropa quiere ir mostrando algo más íntimo y personal”, explicó Verónica de la Canal.

Moria Casan criticó el look de Tini Stoessel.

Mientras que Gustavo Méndez contó que Tini Stoessel se quebró en medio del show en México y afirmó en el escenario: “No me voy a ningún lado”.

“Esto lo dijo porque hubo mucha especulación sobre si la gira continuaba o no porque las regalías van directamente a Alejandro Stoessel y su socio. Ella se plantó como profesional y decidió dar los recitales igual”, cerró el periodista sobre el show de Tini Stoessel.