Qué va a estar haciendo el banfileño Ian Lucas en MasterChef Junior

Ian Lucas confirmó que volverá a MasterChef, aunque esta vez desde un lugar diferente para ser integrante del jurado de la nueva edición Junior , en Telefe. El joven influencer banfileño lo reveló a través de sus redes sociales, donde se mostró con gran entusiasmo.

“Llegó el día de contarles algo que no puedo creer todavía. Voy a ser parte del jurado de MasterChef Junior ”, anunció Ian Lucas a través de su perfil de Instagram y explicó que su regreso tendrá un significado especial por el cambio de rol.

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“Vuelvo al programa que me cambió la vida, pero esta vez de manera distinta. Ahora voy a estar del otro lado, compartiendo con los más chiquitos, donde van a cumplir sus sueños”, detalló el joven banfileño sobre esta nueva aventura.

EL NUEVO TRABAJO DE IAN LUCAS El influencer sorprendió al revelar cuál será su nuevo desafío en televisión. Ian Lucas será parte del jurado de MasterChef Junior y volverá al programa que marcó un antes y un después en su carrera. pic.twitter.com/HqHQUiLrX2

Ian Lucas también destacó en su mensaje el lugar que ocupará dentro de la competencia infantil y celebró la posibilidad de acompañar a los futuros participantes.

“Me tocó aprender, salir campeón y ahora ser parte de elegir al próximo campeón versión miniatura; me hace muy feliz”, contó recordando su consagración en MasterChef Celebrity.

Ian Lucas sorprendió a todos en MasterChef Celebrity.

“La vamos a romper. Nos vemos este año de nuevo en la tele, por la pantalla de Telefe”, cerró el joven luego de una serie de versiones sobre su futuro en la competencia.

En un primer momento se había informado que Ian Lucas sería el conductor del ciclo, pero Telefe finalmente eligió a la experimentada Vero Lozano para ocupar ese lugar.