Javier Sanguinetti, ídolo de Banfield, lo enfrentará con Aldosivi

Banfield visitará este sábado a Aldosivi , en un partido crucial por la permanencia en la Liga Profesional. El equipo marplatense cuenta con nuevo entrenador, que tiene pasado en el Taladro como futbolista, asistente técnico y entrenador: Javier Sanguinetti , que reemplazará a Israel Damonte .

Tras sondear a varios entrenadores, la dirigencia del Tiburón acordó la llegada del Archu Sanguinetti en un pésimo momento deportivo, con el equipo a la deriva y con la soga del descenso en el cuello. Entre los que no aceptaron el cargo figuraron dos exBanfield como Sebastián Méndez y Gustavo Munúa . Otros que dijeron que “no” fueron Néstor Gorosito, Abel Balbo y Walter Zunino.

El exdefensor tiene un fuerte lazo con Banfield . Es el jugador con más presencias en la historia del club, en el que jugó casi toda su carrera desde 1989 hasta 2008, salvo una temporada en Racing Club 1993/94.

En Peña y Arenales comenzó a construir su futuro una vez retirado. Fue asistentes de Julio Falcioni en 2009-10 (logrando el campeonato en el Torneo Apertura 2009) y en 2019/20. Entre esos ciclos también acompañó al Emperador en Boca Juniors, All Boys, Universidad Católica de Chile y Quilmes .

Otros clubes de Javier Sanguinetti

Como cabeza de cuerpo técnico, sus primeras experiencias fueron en Paraguay: Sol de América -dos etapas- y Sportivo Luqueño. Luego fue el turno de Banfield, Newell´s, otro paso por el Taladro, Huachipato de Chile –reemplazó a Gustavo Alvarez luego de lograr el título- y Sarmiento de Junín.

Sarmiento, el último club que dirigió Javier Sanguinetti.

Su ciclo más exitoso en Banfield fue entre 2019/21, obteniendo el 48.55% de los puntos, llegando a la final de la Copa Diego Armando Maradona, en la que perdió la final frente a Boca Juniors por penales. Durante el período 2022/23 sacó el 31.67% sobre 20 partidos disputados.

Rescatar a Aldosivi del abismo

El Tiburón se ubica último en la zona B del Torneo Clausura con dos puntos; anteúltimo en la tabla de promedios (divide por dos temporadas) y último en la tabla anual 2026 con 10 unidades. Un presente por demás desolador.

Registra una racha de 23 partidos sin triunfos. Su última victoria fue el 15 de noviembre de 2025: 4-2 a San Martín de San Juan, como local, por la última fecha del Torneo Clausura, donde evitó el descenso y condenó al elenco cuyano.

Javier Sanguinetti es el nuevo entrenador de Aldosivi . Firma contrato por un año y reemplaza a Damonte.https://t.co/YJv4rwP5B3 — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 3, 2026

A partir de allí fueron 10 empates y 13 derrotas, bajo las conducciones de Guillermo Farré, Israel Damonte e interinatos de Mariano Felices. Este año consiguió dos triunfos, pero ambos por Copa Argentina: San Miguel y River Plate, quedando eliminado contra Independiente Rivadavia de Mendoza.

Javier Sanguinetti tiene nueve partidos por delante para consumar una verdadera hazaña y evitar que Aldosivi vuelva a la Primera Nacional. El primer paso se dará ante Banfield, el destino así lo quiso.

El partido, a jugarse este sábado a las 13.30 (ESPN Premium), tendrá el arbitraje de Sebastián Martínez Beligoy, asistido por Juan Mamani y Ramón Ortiz. Cuarto árbitro: Franco Morón. VAR: Juan Pafundi, AVAR: Juan Cruz Robledo.