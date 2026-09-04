De barrio en barrio, Lomas renueva sus calles para mejorar el tránsito

En calles y avenidas de Lomas de Zamora que necesitan arreglos, el Municipio avanza con las obras de bacheo que traen mejoras tanto en el tránsito como en la seguridad vial .

Esta etapa contempla la reconstrucción de más de 14.100 metros cuadrados de calzada que tenían un importante nivel de desgaste y están siendo repavimentadas en material hormigón para darles mayor resistencia ante el paso de vehículos. En Lomas hay trabajos sobre Piaggio, entre Loria y Colombres, con una intervención que incluye acciones de refuerzo sobre la cañería pluvial existente.

Por su parte, en Banfield se llevó adelante una obra de 350 metros cuadrados en el cruce de Peña y Guardia Nacional. "Es una calle muy transitada que tenía varias rajaduras y se estaba complicando para circular. El arreglo era necesario, quedó muy bien y va a servir para moverse mejor por la zona", destacó Santiago Acuña, vecino de la calle Peña.

En Temperley también hay una obra de bacheo en hormigón sobre Tarija, entre Lautaro y Héctor Flores. Mientras que en paralelo vienen ejecutando arreglos de cordones en hormigón en Centenario sobre la traza de las avenidas Miguel de Unamuno y 12 de octubre.

En las últimas semanas finalizaron obras en varias calles que ya están abiertas al tránsito como Siritto y Los Jacarandaes (Parque Barón); González Chávez y Zuviría (Temperley); Cafayate, entre Tuyutí y Newton (Lamadrid); y sobre Sarmiento, entre Gorriti y Laprida, en el centro de Lomas. A esto se suman los trabajos terminados en Turdera sobre Guido Spano, entre San Antonio y San Mariano; San Roque y 9 de Julio; y Suipacha, entre Padre Bruno y Zapiola.

Repararon más de 50 calles empedradas en Lomas de Zamora

En Lomas de Zamora hay calles empedradas que son parte de la identidad de los barrios y aportan una belleza particular que se mantiene a lo largo del tiempo. Para garantizar su conservación sin alterar la estética original, el Municipio ya hizo intervenciones en más de 50 cuadras.

Con cuadrillas que hacen un trabajo cuidadoso y artesanal, el programa Adoquinadores de la Comunidad tiene como objetivos preservar el patrimonio urbano, mejorar la circulación y la seguridad vial. En los últimos días hubo acciones sobre Las Heras y Acevedo, y en Larrea y Acevedo.

Los Adoquinadores de la Comunidad siguen trabajando en calles empedradas.

Los trabajos en cada cuadra tienen distintas etapas. Primero se retiran las piezas que están deterioradas y se trabaja sobre la superficie para reconstruirla, nivelarla y compactar nuevamente la base. Luego, los adoquines se colocan otra vez en su posición y la calle ya queda en condiciones para la circulación.

Además de formar parte de la identidad y la estética de los barrios, las calles empedradas reducen la velocidad de los vehículos y tienen muy buenos niveles de absorción de agua durante las lluvias.