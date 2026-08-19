Repararon 50 cuadras de empedrado en Lomas para preservar la identidad barrial

En Lomas de Zamora hay calles empedradas que son parte de la identidad histórica de los barrios y aportan una belleza particular que se mantiene a lo largo del tiempo. Para garantizar su conservación sin alterar la estética original, el Municipio ya hizo intervenciones en 50 cuadras.

Con cuadrillas que hacen un trabajo cuidadoso y artesanal, el programa Adoquinadores de la Comunidad tiene como objetivos preservar el patrimonio urbano , mejorar la circulación y la seguridad vial . Desde abril de este año, ya se recuperaron 6 mil metros cuadrados de empedrado distribuidos en 50 cuadras de Banfield y Lomas.

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Actualmente hay intervenciones sobre la calle Garona, entre Saavedra y Bolívar. Mientras que en las semanas anteriores trabajaron sobre 3 cuadras de Castelli, desde Alvear hasta Azara, y entre las vías y Alem; 2 cuadras de San Martín, de Rivera a Sáenz; y en los 100 metros de Alvear, entre Castelli y Paso.

Mientras que en Banfield repararon 3 cuadras de Viamonte, desde Gascón hasta Maipú; 3 cuadras de Belgrano, desde Serrano a Malabia; y otras 3 cuadras de Pueyrredón, de Maipú a Gascón. "Es la primera vez que veo un arreglo en el empedrado y me sorprendió gratamente por la forma y el cuidado con el que trabajaron. Es importante para cuidar la identidad del barrio", destacó Miguel, vecino de la calle Serrano.

Los trabajos en cada cuadra tienen distintas etapas. Primero se retiran las piezas que están deterioradas y se trabaja sobre la superficie para reconstruirla, nivelarla y compactar nuevamente la base. Luego, los adoquines se colocan otra vez en su posición y la calle ya queda en condiciones para la circulación.

Además de formar parte de la identidad y la estética de los barrios, las calles empedradas son importantes porque reducen la velocidad de los vehículos y tienen muy buenos niveles de absorción de agua durante las lluvias.

Mejoras sobre la avenida Alsina en Banfield, Lomas y Temperley

Con acciones a lo largo de Banfield, Lomas y Temperley, el Municipio finalizó el plan de obras para mejorar el tránsito sobre las avenidas Alsina y Almirante Brown.

Los bacheos se hicieron en ambos manos y con foco en sectores que tenían un importante nivel de desgaste. La última etapa tuvo lugar en Temperley sobre más de 1.500 metros cuadrados de Almirante Brown, entre Cerrito y Florencio Varela. Antes habían trabajado en Lomas sobre más de 3.600 metros del tramo que va desde Gallo a Cerrito. Y en Banfield arreglaron 7.000 metros de Alsina, desde Malabia hasta Gallo.

Finalizó el plan de mejoras sobre la Avenida Alsina.

La puesta en valor incluyó trabajos de demarcación vial, reposición de carteles, reconstrucción de rampas para personas con movilidad reducida, pintura de cordones, despeje lumínico, reparación de luces y la instalación de un nuevo semáforo en Alsina y Peña (Banfield) con el objetivo de fortalecer la seguridad para peatones y conductores.

Por estas avenidas circulan cientos de vehículos y varias líneas de colectivos (74, 79, 160, 266 y 278). También se usa como vía de conexión directa para llegar a otras ciudades como Lanús y Almirante Brown.