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3 de octubre de 2026
Este domingo.

Lanús celebra su 82° aniversario con un festival musical y shows de El Polaco y Tambó Tambó

El festejo del distrito de Lanús será este domingo 4 de octubre en el Parque Central Las Colonias, en Remedios de Escalada.

El Polaco será parte del festejo en Lanús.&nbsp;

El Polaco será parte del festejo en Lanús. 

Lanús celebrará este domingo 4 de octubre su 82° aniversario con un festival musical que se realizará desde las 12 en el Parque Central Las Colonias, ubicado en Salta y Purita, Remedios de Escalada. La jornada tendrá entrada libre y gratuita y contará con la participación de bandas locales y artistas invitados.

Las bandas que celebrarán el cumple de Lanús

El cierre del festival estará a cargo de El Polaco y Tambó Tambó, con presentaciones previstas para las 17. Antes, el escenario recibirá a distintas agrupaciones y bandas tributo vinculadas con el rock y la música popular.

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Durante el día se presentarán Dos Violeros y un Baterista, con un repertorio de blues y rock; Marysun & Deshollinadores, con un tributo a las mujeres del rock nacional; Ciudad Mágica, tributo a Tan Biónica; Dr. Regui e Inestables Androides; A66, tributo a Divididos; Rey Atila, tributo a Los Redondos; y Tu Cumbia y Los de Ofelia.

Además de la propuesta musical, el festejo contará con puestos gastronómicos y con la participación de la Feria de la Economía Social “Hecho en Lanús”, donde emprendedores ofrecerán artesanías y productos de elaboración propia.

La actividad busca reunir a vecinos y vecinas en una jornada de celebración por el aniversario de Lanús y, al mismo tiempo, generar un espacio para la participación de artistas, emprendedores y proyectos vinculados con la economía social del distrito.

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