La agresión quedó grabada en una cámara de seguridad.

Un vecino de Llavallol fue detenido por la Policía, acusado de acosar sexualmente una mujer en situación de calle en la localidad de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown .

El hecho habría ocurrido el pasado 17 de noviembre en el cruce de las calles Rafael Altamira y Colón . Eran las 4:30 de la madrugada y la víctima buscó refugio debajo del techo de un negocio. Pensaba pasar allí la noche, ya que no tenía adónde ir.

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En ese momento, un hombre estacionó su auto, bajó y miró que nadie lo estuviera viendo. Inmediatamente se acercó hacia la mujer con la intención de abusar sexualmente de ella . La agresión duró varios segundos y el sujeto llegó a mostrar sus genitales, hasta que finalmente se alejó.

Al llegar a la esquina, el agresor le hizo una seña de ofrecerle dinero y le siguió realizando gestos obscenos. Posteriormente, escapó.

El agresor era de Llavallol

El agresor tenía domicilio en Llavallol.

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de un comercio y del Municipio de Almirante Brown. De esa manera pudieron identificar al agresor y reconstruir su recorrido.

Se trataba de un hombre de 58 años, con domicilio registrado en Llavallol, quien terminó detenido en un operativo realizado por la Policía Bonaerense en la vivienda de su pareja en Lanús. Lo trasladaron a la Comisaría 5ª de Rafael Calzada.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, especializada en violencia de género.