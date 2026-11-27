La causa por el robo millonario a la joyería de la Galería Oliver, ocurrido en enero pasado en pleno centro de Lomas de Zamora, fue elevada a juicio recientemente contra los presuntos integrantes de la banda de boqueteros.
El golpe ocurrido en enero pasado llegó a la instancia de juicio. Algunos de los imputados solicitaron ser juzgados mediante un procedimiento abreviado.
La causa por el robo millonario a la joyería de la Galería Oliver, ocurrido en enero pasado en pleno centro de Lomas de Zamora, fue elevada a juicio recientemente contra los presuntos integrantes de la banda de boqueteros.
Fuentes judiciales confiaron a La Unión que el expediente podría tener distintos desenlaces para los acusados: algunos de los imputados solicitaron acceder a un juicio abreviado.
La nueva instancia representa un avance en la investigación por el golpe cometido el 25 de enero, cuando una banda ingresó al comercio mediante un boquete realizado desde un terreno lindero y se llevó relojes, joyas y dinero en efectivo.
El pedido de juicio abreviado implica que algunos de los acusados buscan resolver su situación procesal mediante un acuerdo sobre los hechos y la pena. Esa alternativa requiere la intervención y aprobación del tribunal correspondiente.
El asalto ocurrió en una joyería y relojería ubicada dentro de la Galería Oliver, sobre la calle Meeks al 55. Los delincuentes realizaron una abertura en una pared para acceder al local y escapar con parte de la mercadería.
La investigación quedó a cargo de la UFI 19 de Lomas de Zamora y avanzó a partir del análisis de cámaras de seguridad, comunicaciones telefónicas y distintos allanamientos. En el marco de la pesquisa fueron identificados varios sospechosos y se recuperó parte de los objetos sustraídos.
Entre los primeros detenidos había un exintegrante de Gendarmería Nacional y dos hombres que eran padre e hijo. Con el avance de la causa también fueron investigados otros presuntos integrantes de la organización y personas señaladas por la supuesta compra de los elementos robados.