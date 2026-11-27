La causa por el robo millonario a la joyería de la Galería Oliver, ocurrido en enero pasado en pleno centro de Lomas de Zamora , fue elevada a juicio recientemente contra los presuntos integrantes de la banda de boqueteros.

Fuentes judiciales confiaron a La Unión que el expediente podría tener distintos desenlaces para los acusados: algunos de los imputados solicitaron acceder a un juicio abreviado .

La nueva instancia representa un avance en la investigación por el golpe cometido el 25 de enero, cuando una banda ingresó al comercio mediante un boquete realizado desde un terreno lindero y se llevó relojes, joyas y dinero en efectivo.

El pedido de juicio abreviado implica que algunos de los acusados buscan resolver su situación procesal mediante un acuerdo sobre los hechos y la pena. Esa alternativa requiere la intervención y aprobación del tribunal correspondiente.

Un robo millonario en Lomas de Zamora

El asalto ocurrió en una joyería y relojería ubicada dentro de la Galería Oliver, sobre la calle Meeks al 55. Los delincuentes realizaron una abertura en una pared para acceder al local y escapar con parte de la mercadería.

La investigación quedó a cargo de la UFI 19 de Lomas de Zamora y avanzó a partir del análisis de cámaras de seguridad, comunicaciones telefónicas y distintos allanamientos. En el marco de la pesquisa fueron identificados varios sospechosos y se recuperó parte de los objetos sustraídos.

Entre los primeros detenidos había un exintegrante de Gendarmería Nacional y dos hombres que eran padre e hijo. Con el avance de la causa también fueron investigados otros presuntos integrantes de la organización y personas señaladas por la supuesta compra de los elementos robados.