La Justicia de Lomas de Zamora se declaró incompetente en la causa por el robo millonario a la fábrica de la blanquería Louisiana , en Llavallol , y la investigación pasó al Polo Judicial de Escobar, dependiente de los Tribunales de Zarate - Campana.

Según precisaron fuentes judiciales a La Unión , la decisión se debió a que dos de los tres imputados también están procesados en esa jurisdicción por una causa de mayor gravedad.

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El traslado permitirá que la investigación quede bajo la jurisdicción que ya interviene en el otro proceso penal que involucra a dos de los acusados.

La investigación, que inicialmente estuvo a cargo de la UFI 19 de Lomas de Zamora , avanzó con el análisis de cámaras de seguridad y otras tareas que permitieron identificar a tres sospechosos. Entre ellos se encontraba un trabajador de la empresa señalado como presunto entregador , además de su padre y uno de los supuestos autores materiales del robo.

El robo millonario a la fábrica

El asalto ocurrió el 11 de mayo pasado en la planta de Louisiana, ubicada sobre Ramón Pareta, casi Antártida Argentina, en Llavallol. Un empleado que trasladaba la recaudación de distintas sucursales fue interceptado por delincuentes antes de ingresar a la fábrica. Lo golpearon y escaparon con un bolso que contenía una importante suma de dinero.

La investigación, que inicialmente estuvo a cargo de la UFI 19 de Lomas de Zamora, avanzó con el análisis de cámaras de seguridad y otras tareas que permitieron identificar a tres sospechosos. Entre ellos se encontraba un trabajador de la empresa señalado como presunto entregador, además de su padre y uno de los supuestos autores materiales del robo.

En julio, La Unión informó sobre las detenciones y la búsqueda de un cuarto integrante que permanecía prófugo. Posteriormente, dos de los acusados recibieron la prisión preventiva, mientras que el empleado investigado por su presunta participación como entregador obtuvo la eximición de prisión y continuó el proceso en libertad.

Ahora, con el cambio de jurisdicción, la causa continuará su trámite en Escobar. La nueva intervención judicial deberá avanzar sobre el expediente y las responsabilidades atribuidas a los tres imputados.