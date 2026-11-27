Alan Simone , popular por su paso por Gran Hermano , se refirió a su romance con Martita Fort y los motivos que llevaron al fin de la relación con la influencer, durante su visita al ciclo Date Cuenta, en DGO Stream.

En el programa, Alan Simone respondió las preguntas de Luana Fernández y sus compañeros de programa incluyendo las consultas sobre su romance con Martita Fort.

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“Lo habíamos hablado, pero no llegamos nunca a un acuerdo”, admitió cuando le consultaron si habían establecido que ninguno de los dos saldría con otras personas mientras estaban juntos.

Alan Simone explicó que uno de los inconvenientes tenía que ver con la frecuencia con la que podían encontrarse: “En realidad no nos veíamos tan seguido”.

Luana Fernández planteó entonces si las diferencias podían estar relacionadas con los distintos estilos de vida de ambos. Entonces Alan Simone fue claro: “No sé si de joda, en la de ella también”.

El fin del romance entre Alan Simone y Martita Fort

Lolo Poggio quien quiso saber cuánto había durado el romance. Aunque Luana Fernández calculó que habían estado juntos alrededor de un año y medio, Alan Simone se encargó de corregir los datos: “No, menos”.

En medio de la charla Fede Lezcano y le preguntó directamente cuál había sido el motivo de la separación. En ese momento, Alan Simone dejó entrever que el fin del romance no fue en los mejores tratos.

Alan Simone habló de Martita Fort.

“No, lo que pasa es que nosotros terminamos un poco mal, entonces no quiero hablar”, expresó, dejando en claro que todavía hay cuestiones de aquella historia que prefiere no exponer públicamente.

“Nunca tuvimos un problema por un tercero”, agregó el ex Gran Hermano y sentenció sobre el tema: “Cosas personales de nosotros que no... No éramos compatibles”.