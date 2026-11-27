Cecilia Insinga publicó un video en sus redes sociales para contar que había sido desvinculada de LN+ sin un motivo aparente, a pesar de tener cinco años de contrato firmado. Dio a entender que había una cuestión ideológica detrás y hasta vinculó a Luis Majul.

"Se va terminando el año, algunos canales están armando la grilla del año que viene y me pareció importante decir que no iba a estar más ahí", aseguró Cecilia Insignia en una entrevista con Desayuno Americano.

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La periodista también contó su propia teoría sobre lo sucedido. "No me lo esperaba realmente. Había firmado contrato por 5 años, por eso es que digo que algo pasó".

Luis Majul quedó en medio de la desvinculación de Cecilia Insinga de LN+ y la periodista dio su versión sobre estos rumores que circularon en los últimos días.

“No lo voy a personalizar con él porque no tengo la confirmación pero sí sé que algo no gustó. A quién, no lo sé. Pero es obvio que algo de lo que dije o comenté en alguna parte del programa no gustó", aseguró la periodista.

Cecilia Insinga contra Luis Majul.

"Tiene que ser así porque sino, no se entiende que me saquen sólo a mí y no me reubiquen. Además pedí una explicación y no me la dieron, fue directamente un 'no continuás'", agregó Cecilia Insinga sobre su desvinculación.

También aseguró no llevará a juicio a LN+ tras esta partida. "No son mis formas. Podría hacerlo, pero no. Yo siempre me voy bien de los lugares en los que trabajo. Igual, me siento decepcionada", cerró Cecilia Insigna.