Cecilia Insinga publicó un video en sus redes sociales para contar que había sido desvinculada de LN+ sin un motivo aparente, a pesar de tener cinco años de contrato firmado. Dio a entender que había una cuestión ideológica detrás y hasta vinculó a Luis Majul.
"Se va terminando el año, algunos canales están armando la grilla del año que viene y me pareció importante decir que no iba a estar más ahí", aseguró Cecilia Insignia en una entrevista con Desayuno Americano.
La periodista también contó su propia teoría sobre lo sucedido. "No me lo esperaba realmente. Había firmado contrato por 5 años, por eso es que digo que algo pasó".
Cecilia Insignia vinculó a Luis Majul
Luis Majul quedó en medio de la desvinculación de Cecilia Insinga de LN+ y la periodista dio su versión sobre estos rumores que circularon en los últimos días.
“No lo voy a personalizar con él porque no tengo la confirmación pero sí sé que algo no gustó. A quién, no lo sé. Pero es obvio que algo de lo que dije o comenté en alguna parte del programa no gustó", aseguró la periodista.
Cecilia Insinga contra Luis Majul.
"Tiene que ser así porque sino, no se entiende que me saquen sólo a mí y no me reubiquen. Además pedí una explicación y no me la dieron, fue directamente un 'no continuás'", agregó Cecilia Insinga sobre su desvinculación.
También aseguró no llevará a juicio a LN+ tras esta partida. "No son mis formas. Podría hacerlo, pero no. Yo siempre me voy bien de los lugares en los que trabajo. Igual, me siento decepcionada", cerró Cecilia Insigna.