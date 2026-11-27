La solidaridad y el compromiso con los barrios volverán a ser protagonistas en Lomas de Zamora . Este sábado se realizará una nueva edición de las Jornadas de la Comunidad , una iniciativa que convoca a vecinos y familias a participar de actividades para renovar, mejorar y embellecer instituciones que forman parte de la vida cotidiana de cada barrio.

La propuesta impulsada por el Municipio comenzará a las 9 y tendrá acciones simultáneas con el objetivo de generar espacios de encuentro, fortalecer el sentido de pertenencia y el compromiso colectivo. En la Capilla Santa Marta , ubicada sobre la calle Voltaire 1680 , realizarán arreglos en paredes y rejas, pintura interna y externa, instalaciones eléctricas en baños y cocinas, colocación de luces para mejorar la iluminación y tareas de forestación.

Por su parte, los vecinos de Lomas podrán colaborar con el mantenimiento de la Escuela Primaria N°9 "República de Paraguay" ubicada sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen 9240 . La idea es embellecer las instalaciones con pintura, arreglos generales, forestación y corte de pasto.

Mientras que en San José pondrán manos a la obra para renovar la Sociedad de Fomento "La Loma" , que está sobre Moctezuma 286 . A las tareas de limpieza y acondicionamiento se sumarán acciones como la pintura interior y exterior, arreglo de baños, acondicionamiento de los vestuarios y la creación de un mural.

Y en la Parroquia San Francisco de Paula de Budge, ubicada sobre la calle Bariloche 2603, llevarán adelante varias tareas como pintura, arreglo de bancos, corte de pasto, instalación de una huerta, erradicación de un basural y un mural artístico.

Una propuesta en Lomas que invita a encontrarse y dar una mano

Cada barrio tiene espacios que forman parte de su historia y de la vida de sus vecinos. Con el objetivo de fortalecer esos vínculos, las Jornadas de la Comunidad convocan a familias a acercarse con el mate, ser parte de una experiencia solidaria y aportar su granito de arena para transformar los espacios públicos.

En las últimas semanas organizaron encuentros para poner en valor la Parroquia Conversión de San Pablo (Turdera), Parroquia Nuestra Señora de la Merced (Parque Barón), Centro de Jubilados "Los Abuelos de Julio" (Centenario), Club Los Amigos (Albertina) y la Escuela Técnica N°6 "Ingeniero Passalacqua" (Banfield). A su vez, en Fiorito desplegaron una jornada para embellecer la Secundaria N°43, Primaria N°44, "El Potrero de D10S" y el Club Estrellas Unidas.