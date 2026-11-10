El Rotary Club Lomas Este vende pizzas para solventar sus proyectos solidarios

Se trata de la segunda vez que lanzan esta venta de pizzas solidarias.

El Rotary Club Lomas Este vende pizzas solidarias para solventar los gastos de sus proyectos.

El Rotary Club Lomas Este está recibiendo pedidos para entregar las pizzas solidarias que preparan con el fin de juntar fondos. Se trata de la segunda vez que organizan esta alternativa que es fundamental pata solventar los proyectos de educación, salud y cuidado del medioambiente.

Los pedidos se reciben durante toda esta semana para luego entregar las pizzas, el sábado de 12 a 14 en Colombres 146, Lomas. El valor de cada pizza es de $10 mil para colaborar con las actividades que organizan durante todo el año desde el Rotary Lomas Este.

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"Como toda ONG, no contamos con recurso alguno y por eso se nos ocurrió realizar por segunda vez esta venta de pizzas solidarias ya que en la primera edición logramos vender unas 100 pizzas y esperamos que en esta oportunidad superemos ese número", explicaron desde el Club Rotario de Lomas Este.

Como durante todo el año, el Rotary trabaja en organizar distintos proyectos. Para eso necesitan de recursos: en esta segunda venta de las pizzas apuntan a seguir juntando fondos para esos fines. "Estamos trabajando en varias líneas de proyectos: padrinazgo de chicos de colegios secundarios, organización de un seminario de líderes jóvenes (ryla), en conjunto con clubes de la zona", detalló una de las socias.

Cada actividad requiere de mucho trabajo en conjunto y las pizzas es una excelente manera de poder ayudar a los socios del Rotary porque se llevan una pizzas listas para frezar u hornear y comer en familia.

Sobre lo que se viene, también adelantaron que con lo recaudado van a estar "trabajando para equipar una carpintería cuyo producido será para atender demandas de mobiliario de instituciones en Zona Sur".

Para encargar las pizzas antes de este sábado, hay que enviar un mensaje al siguiente número: 1123876756

Otra acción para juntar fondos

Otra de las propuestas activas que tiene el Rotary Lomas Este es la venta de cuadernos alegóricos y coleccionables. Lo recaudado será destinado a la Fundación Rotaria para impulsar proyectos de alto impacto que van a contribuir a mejorar la vida de las personas que lo necesiten.

"Una vez al año (este es el tercer año que los hacemos), generamos esta venta y la utilidad la destinamos como aporte a la Fundación", detalló la socia y ex presidente del Rotary, Sabrina Glenadel, quien además explicó: "La fundación rotaria reúne los aportes de personas de todo el mundo para financiar proyectos solidarios que financian actividades de impacto en todo el mundo: llevar agua potable a comunidades que no tienen acceso, ayudar a prevenir enfermedades, mejorar la educación, etc".

Quienes quieran ayudar de esta manera pueden encargar los cuadernos con diseños exclusivos, tapas duras, anillo metálico y 80 hojas. El precio de lanzamiento es de: $12 mil hasta este sábado, luego el precio regular será de $15 mil.

Para reservar uno o más cuadernos hay que comunicarse a través de mensaje directo en la cuenta de Instagram; @rotarylomaseste o al Facebook/rotarylomase

Las transferencias al alias: rotary.lomaseste.mp