Alumnos de UNLZ crearon MatchEmpleos, inspirado en las aplicaciones de citas

Franco , Iván , Facundo , Martín y Sebastián son los creadores de la aplcación.

La incertidumbre de enviar currículums, completar formularios y esperar durante semanas una respuesta que nunca llega es una experiencia cada vez más habitual entre los jóvenes que buscan insertarse en el mercado laboral . Frente a esta problemática, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora ( UNLZ ) desarrolló la aplicación MatchEmpleos .

La plataforma propone cambiar la manera de vincularse de las empresas con los postulantes a través de un sistema de coincidencias inspirado en las aplicaciones de citas. "Lo comparamos con las aplicaciones de citas, donde ahí tenés una respuesta si alguien está interesado, y se nos ocurrió la idea de MatchEmpleos", explicaron en diálogo con La unión .

La idea surgió durante charlas en el aula, mientras investigaban sobre el empleo joven y buscaban comprender la situación laboral actual. En ese proceso, comenzaron a compartir experiencias personales vinculadas con la búsqueda de trabajo: postulaciones sin respuesta, largas esperas y procedimientos que no siempre llegaban a buen puerto.

Franco Bandín , Iván González , Facundo Migliano , Martín Pazo y Sebastián Troncoso detectaron como ellos denominan "el problema del silencio de los portales de empleo tradicionales". Además, la propuesta surge en un contexto de desocupación del 16,5% entre los jóvenes de 14 a 29 años , una problemática que según los últimos informes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) afecta de manera desigual a este segmento, registrando un promedio desagregado del 16,8% en mujeres jóvenes frente al 16,2% en varones jóvenes.

A diferencia de los portales de empleo tradicionales, donde los candidatos pueden invertir tiempo en distintas postulaciones sin saber si recibirán una devolución, la nueva propuesta busca garantizar una respuesta en cada proceso. "Hay ¡Match! cuando hay interés de los dos lados, y a diferencia de otros portales, acá nadie clava el visto. Es la primera plataforma del país en combinar match recíproco con respuesta a cada postulación", enfatizaron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Match Empleos (@matchempleosarg) "Hay ¡Match! cuando hay interés de los dos lados", explicaron.

Cómo funciona MatchEmpleos

El sistema parte de la creación de un perfil en el que cada persona que busca trabajo completa sus preferencias, intereses y características. A partir de esa información, la plataforma presenta distintas oportunidades laborales que pueden resultar compatibles con su perfil. Una vez que el postulante selecciona las propuestas que le interesan, las empresas pueden revisar los perfiles y decidir si desean avanzar con cada candidato.

En caso de que una empresa no selecciones al postulante, éste recibirá una notificación con un mensaje personalizado. "Cada empresa debe responder con sí o no, o un vemos si se diera la ocasión, pero el punto es que debe responder, debe evitar el ghosting laboral", detallaron al referirse a la falta de respuesta por parte de las organizaciones después de que una persona se postula a un puesto.

El impacto de la falta de respuesta

Desde el equipo de MatchEmpleos consideran que, aunque comprenden que las áreas de Recursos Humanos suelen manejar múltiples procesos y no siempre cuentan con el tiempo suficiente para responder, consideran que "es un derecho que los postulantes sepan con certeza su situación en cada postulación, no se puede permitir que el ghosting se normalice y sea la regla general en los portales de empleo".

Las consecuencias del desempleo juvenil pueden ser profundas, destacándose entre ellas la pérdida de confianza en uno mismo, la frustración y la constante sensación de estar haciendo algo mal. Por eso, en Match Empleos entienden que lo primordial es que "cada persona reciba una respuesta a su postulación, logrando así reducir la incertidumbre y motivarla a seguir buscando su lugar en el mercado laboral".