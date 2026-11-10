Amplían la atención médica en Lomas con la remodelación de los centros de salud

Los Centros de Salud son claves para la atención en los barrios.

Los Centros Integrales de Salud (CIS) son la primera puerta de entrada al sistema sanitario para muchos vecinos y familias que viven en los barrios de Lomas de Zamora . El Municipio finalizó la remodelación de dos espacios de Llavallol , donde incorporaron nuevas especialidades médicas para brindar mayor calidad de atención.

"Después de las obras y la instalación del equipamiento, abrimos las puertas del CIS Llavallol para ofrecer una atención mejor y más cercana a todos los vecinos. Estamos haciendo obras concretas de modernización que mejoran la salud pública en cada uno de los barrios", destacó la jefa de Gabinete, Sol Tischik.

Ubicado sobre la calle Ramón Pareta 593, en el Barrio El Campanario, el CIS Llavallol se hizo prácticamente a nuevo y con todo lo necesario para la atención profesional en odontología, ginecología, obstetricia, psicología, clínica médica, pediatría, nutricionista, vacunación y farmacia . La sala también cuenta con guardia las 24 horas .

Además de modernizar cinco consultorios, la guardia con dos dormitorios, la sala de espera, recepción y la administración, las cuadrillas trabajaron en la renovación de techos, pisos, revestimientos e instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas.

En Llavallol también finalizaron las obras dentro del CIS 25 de Mayo, que está sobre Kurth 557. En este caso, el proyecto contempló la ampliación del edificio mediante la construcción de un nuevo piso junto con la renovación de sus instalaciones para incorporar más espacios destinados a la atención.

El lugar tiene recepción, sala de espera, consultorio de ginecología, enfermería, farmacia, un área de odontología y un ascensor que mejora la distribución de los servicios y da mayor comodidad tanto a los profesionales como a pacientes. Solo faltan algunos detalles para habilitar la atención al público.

Las salas se modernizaron para brindar mayor calidad de atención.

Este año, el Municipio remodeló el CIS Albertina y el CIS La Salud como Derecho de Fiorito. Y actualmente trabajan en el CIS Luis Agote y el CIS Eva Perón, ambos ubicados en la localidad de Centenario.

Controles en Lomas por la Semana de la Diabetes

El Municipio de Lomas realizará la Semana de la Diabetes con controles gratuitos en distintos barrios y asesoramiento para garantizar la prevención de una enfermedad crónica que se caracteriza por los altos niveles de azúcar en sangre.

Junto al Colegio de Farmacéuticos de Lomas instalarán postas de salud en varios puntos de la ciudad para que los vecinos accedan a controles de glucemia, chequeos de peso y talla, tomas de tensión arterial, turnos para fondo de ojos y asesoramiento sobre prevención y medicación hipoglucemiante.

Las postas de salud estarán el martes 10 de noviembre, de 10 a 13 horas, en Pasco y Salta (San José); jueves 12, de 10 a 13, en Laprida y España (Lomas); viernes 13, de 10 a 13, en Maipú y Pueyrredón (Banfield); sábado 14, de 15 a 18, en la Plaza Grigera de Lomas (Av. Hipólito Yrigoyen 8700); y el domingo 15, de 15 a 18 horas, en la Plaza Libertad de Lomas (Laprida 1200).