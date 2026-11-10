"Acá, en Temperley, vivió un vecino que hizo cine para liberar, no para entretener".

La historia de Octavio Getino dejó una huella en Villa Galicia, Temperley. Su sobrino, Juan Manuel Taborda, recordó los años de militancia, cine y compromiso político del realizador, que vivió más de tres décadas en Lomas de Zamora.

En una casa de Villa Galicia, Temperley, todavía permanecen las marcas de uno de los nombres fundamentales del cine político argentino. Allí llegó Octavio Getino junto a sus padres entre 1949 y 1950, después de emigrar de España en la posguerra. Décadas más tarde, esa vivienda se transformaría en un espacio de reuniones, debates y encuentros vinculados con la militancia política.

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Juan Manuel Taborda, sobrino del cineasta, vive actualmente en esa propiedad junto a su pareja y otros familiares. En diálogo con La Unión , reconstruyó parte de la historia de su tío y destacó que su compromiso social comenzó mucho antes de que se convirtiera en una figura reconocida del cine nacional.

"La que más se repite respecto a su pasado es 'el pibe obrero metalúrgico que iba a las asambleas, que leía mucho, que escribía, que militaba contra el franquismo y que después se volcó al cine'", contó.

Para su sobrino, recuperar esa historia también significa acercar el pensamiento de Getino a las nuevas generaciones.

Una casa en Temperley como punto de encuentro

Antes de dedicarse de lleno al cine, Getino trabajó como obrero metalúrgico y participó de reuniones sindicales y políticas. También militó contra el franquismo junto a grupos españoles que funcionaban en Argentina.

Con el paso de los años, la casa familiar de Temperley se convirtió en un lugar de encuentro para referentes del cine político y militantes de distintas organizaciones. Allí se realizaron reuniones y proyecciones, con la participación de Fernando Pino Solanas, actores y otros protagonistas de aquella época.

En ese espacio también se organizaron trabajos vinculados con Cine Liberación, el colectivo integrado por Getino, Solanas, Gerardo Vallejo y Nemesio Juárez, entre otros realizadores.

"Quedan muchas anécdotas también de cómo le escondían las latas a López Rega, porque controlaba las latas fílmicas, y cómo las hacían pasar en Madrid para poder hacer el documental", recordó Taborda.

Entre las producciones más importantes de ese período aparecen "La hora de los hornos" y los documentales realizados en Madrid en 1971, "Perón: actualización doctrinaria para la toma del poder" y "Perón: la revolución justicialista", que incluyeron registros de Juan Domingo Perón.

La circulación de ese material también tenía su propia historia en Lomas de Zamora. Según explicó Taborda, durante los '70 las películas se proyectaban de manera clandestina en unidades básicas, universidades y distintos espacios de militancia. La propia casa de Villa Galicia fue escenario de algunas de esas exhibiciones.

La casa familiar de Temperley se convirtió en un lugar de encuentro para referentes del cine político.

Cine Liberación fue el colectivo integrado por Getino, Solanas, Gerardo Vallejo y Nemesio Juárez, entre otros realizadores.

El allanamiento militar y los recuerdos más dolorosos

La historia familiar también está atravesada por la persecución política. Durante la última dictadura militar, efectivos del Ejército allanaron la vivienda de Villa Galicia en busca de Getino.

En ese momento, el cineasta había estado al frente del Ente de Calificación Cinematográfica, organismo encargado de autorizar y controlar las películas que se exhibían en el país. Según recordó su sobrino, se utilizó como argumento la autorización de filmes como "Último tango en París" y "La naranja mecánica" para construir una causa en su contra.

"Tenemos como imágenes borrosas, porque éramos chicos, tanto mis primos, los hijos de Octavio, que vivían atrás de la casa, en otra casa que hay, borrosos de soldados, movimientos en la casa", relató sobre aquel operativo.

La persecución obligó a Getino a vivir en el exilio y dejó marcas profundas en la familia. Taborda también recordó que su padre, Ángel, había participado del peronismo de base y de las Fuerzas Armadas Peronistas. Su acercamiento a Getino se produjo a través de "La hora de los hornos" y las reuniones políticas en Temperley.

De hecho, fue en esa casa donde conoció a quien después sería su esposa, la mamá de Juan Manuel.

El reconocimiento que todavía falta en el barrio

Pese a la importancia de su trayectoria, Getino no cuenta con un reconocimiento público en Villa Galicia. No hay una calle, una escuela ni una placa que recuerde su paso por el barrio, aunque los vecinos más antiguos todavía conservan recuerdos de las reuniones y la actividad política que se desarrollaba en la vivienda.

"Fue un vecino que estuvo acá más de 30 años viviendo en Lomas de Zamora", señaló Taborda.

Para su sobrino, recuperar esa historia también significa acercar el pensamiento de Getino a las nuevas generaciones. En ese sentido, consideró importante fortalecer los espacios de formación política y volver a mirar las producciones del cine militante de los años setenta.

"Escuchar a Perón, mirar 'La hora de los hornos', esa filmografía del '70, ese cine documental político de acción que convocaba a tomar partido para la transformación de la sociedad, del mundo, se hace necesario", sostuvo.

Getino también tuvo una importante faceta literaria. Ganó el premio Casa de las Américas de Cuba con el cuento Chulueca, publicó otros relatos y, durante otra etapa de su trayectoria, se dedicó a investigar las industrias culturales.

Al intentar resumir quién fue su tío para alguien que no conoce su historia, Taborda destacó su condición de inmigrante, su pasión por la literatura y su compromiso con la cultura nacional.

"Octavio fue un hombre que quiso transformar la sociedad argentina, que quiso dar un aporte a la cultura nacional", expresó.

Y al pensar qué debería quedar de esta historia para las próximas generaciones, eligió una definición que resume el espíritu de su obra y su paso por Lomas de Zamora: "Acá, en Villa Galicia, Temperley, vivió un vecino que hizo cine para liberar, no para entretener".