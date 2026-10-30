La Ruta Cultural Cooperativa llega a Lomas: habrá música, feria y cine en la ex fábrica Canale

La jornada gratuiita será de 16 a 21, en el predio de Cotramel, en Lomas.

La Ruta Cultural Cooperativa llegará a Lomas de Zamora con una jornada artística y comunitarias que tendrá como escenario el predio de COTRAMEL , la cooperativa de trabajadores que recuperó la histórica fábrica Canale, ubicado en Santa Catalina 184 , Llavallol . El encuentro será este sábado 31 de 16 a 21, con entrada libre y gratuita.

Contará con música en vivo, entre ellos, la banda de rock de Llavallol, Divina Argentina Y La Garufa, una radio abierta, van a transmitir el documental "Recuperar un futuro" , cine documental, feria de emprendedores, gastronomía, un ballet y propuestas folklóricas.

La iniciativa es impulsada por el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), en conjunto con el área de Cultura de Lomas de Zamora , y forma parte de un circuito itinerante que recorre distintas localidades bonaerenses para promover el arte, la identidad local y el trabajo cooperativo.

Nicolás Machi , referente de COTRAMEL, explicó que la elección de la cooperativa como punto de partida busca visibilizar tanto la producción autogestiva como las dificultades que atraviesa el sector industrial. "La idea es difundir un poco el trabajo cooperativo, el cooperativismo. Desde ahí poder difundir las diferentes problemáticas que están surgiendo en la industria y lo que implica la recuperación de empresas", explicó.

El encuentro será el sábado de 16 a 21 en Lomas, con entrada libre y gratuita.

La jornada incluirá una feria de emprendedores y un espacio gastronómico, la parrilla estará a cargo de trabajadores de Dánica que también atraviesan un conflicto laboral. Según adelantó Machi, lo recaudado será destinado al fondo de lucha de esos compañeros.

"Está la feria de emprendedores adentro del predio de la fábrica. Y en la parte gastronómica vamos a tener la parrilla que la van a manejar los chicos de Dánica, que también están en lucha. Lo recaudado va para ellos”, detalló.

Ocho años de una historia de lucha y recuperación en Llavallol

La fecha del encuentro tendrá, además, un significado especial para los trabajadores de Cotramel. La actividad coincidirá con el octavo aniversario de los despidos que marcaron el inicio del proceso de recuperación de la planta de la ex Canale.

"Se cumplen 8 años de nuestro despido. Así que justo acá en esa fecha es cuando nos llegó el telegrama de despido. Es un triste aniversario. Pero el comienzo de todo lo lindo que vino después", expresó.

El 30 de octubre de 2018, la empresa despidió a sus trabajadores en medio de un proceso de quiebra y después de meses de salarios adeudados. Frente a esa situación, los empleados realizaron un acampe en las puertas de la fábrica para evitar el vaciamiento de las instalaciones y defender sus puestos de trabajo. Con el paso del tiempo. aquel conflicto derivo en la recuperación de la planta y en conformación de la Cooperativa de Trabajadores Metalúrgicos de Llavallol (COTRAMEL).