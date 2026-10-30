Lomas Athletic se metió en semifinales y espera rival en el Torneo Metropolitano

Lomas Athletic va por un nuevo título en el Metropolitano.

Lomas Athletic estará nuevamente en la definición del Torneo Metropolitano Femenino de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires. En la última fecha el equipo conducido por Lucas Vila clasificó directamente a semifinales, instancia en la que se medirá con GEBA o Belgrano Athletic el 14 de noviembre.

Las Conejas necesitaban ganar y que no lo haga Italiano. Y se les dio la ecuación, con gol de Agustina Albertario vencieron a Olivos 1-0, mientras que las de Caballito no pasaron del empate 1-1 frente a Belgrano Athletic.

Orgullo. Emma Knobl, de Lomas Athletic, es campeona del mundo con Las Leonas

Magia asegurada. Martín Ferreiro, formado en Lomas Athletic, de regreso a los Leones

De esta manera, con 47 puntos quedaron como escoltas de Santa Bárbara que sumó 51. Ambas se metieron directamente en semifinales. Los playoffs arrancarán este sábado 7 de noviembre con Italiano (46)-San Fernando (44) y GEBA (46)-Belgrano Athletic (37). De este último choque saldrá el rival de Lomas Athletic. Todos los partidos serán en el Parque Olímpico de la Juventud.

El sábado 14, las Conejas abrirán la jornada desde las 13.45, mientras que la otra semifinal comenzará a las 16.15. La final está prevista para el sábado 21 en el primer horario. A continuación se jugará la de Caballeros.

La campaña de Lomas Athletic

Durante las 26 fechas de la fase regular del Torneo Metropolitano, el club con sede en Arenales 663 obtuvo 13 victorias, ocho empates y cinco derrotas.

View this post on Instagram

La mejor performance la obtuvo en la primera rueda: ocho triunfos, cuatro igualdades y una caída (28 puntos); en la parte final de la temporada bajó su rendimiento: cinco victorias, cuatro pardas y cuatro reveses (19 puntos).

Goleadoras: Chiara Agostini marcó 13 durante la fase regular; con seis se anotaron Celina Di Santo y Aylín Ovejero; tres aportaron Joaquina Berisso, Morena Bouza, Agustina Albertario y la campeona mundial Emma Knobl; dos tuvieron el sello de Juana Fajardo; mientras que uno metieron Valentina Marcucci, Bárbara Redruello, Gianella Galeano y Martina Triñanes.