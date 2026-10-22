Emma Knobl, de Lomas Athletic, concentra con las Leonas de cara a la Pro League

El nombre de Emma Knobl ya es una costumbre en cada citación a la Selección Argentina de Hockey. La defensora de Lomas Athletic forma parte de la concentración de las Leonas de cara al comienzo de la Pro League 2026/27.

Fernando Ferrara , entrenador del seleccionado argentino, trabaja en el CeNARD con un grupo de 35 jugadoras, entre las que Emma Knobl buscará quedar en el corte de 20 para la lista definitiva para los partidos en la provincia de Córdoba.

La hokeista de Lomas Athletic viene de coronarse campeona en el Mundial de Países Bajos y Bélgica y recientemente del Campeonato Argentino de Selecciones Mayores , en Córdoba, con el representativo de Buenos Aires.

Una de los pilares del plantel de las Conejas que conduce Lucas Vila en el Torneo Metropolitano de la AHBA reafirma su compromiso con la Selección Argentina en los torneos internacionales en busca de sumar experiencia y continuidad. Con antecesoras del club con sede en Arenales 663 defendiendo la celeste y blanca, hoy Emma Knobl es la figura representativa de Lomas Athletic.

Emma Knobl le apunta a la Pro League

La Argentina será la sede inaugural de la ventana de apertura. En el primer triangular tendrá como rivales a China y Gran Bretaña. Los partidos se jugarán en la ciudad de Córdoba, específicamente en el estadio Soledad García.

Del 9 al 14 de febrero de 2027, con sede a confirmar, las Leonas recibirán a Alemania e India. Luego habrá un paréntesis hasta junio, en Países Bajos-Belgica (del 15 al 20), donde la Selección Argentina confrontará con Bélgica y España. Y, en la misma sede, del 22 al 27 de julio, frente a Países Bajos y Australia.

Con Lomas Athletic en instancias finales.

El resto de las convocadas

Milagros Alastra, Agostina Alonso, Chiara Ambrosini, Catalina Andrade, Mercedes Artola, Rocío Bianchi, Brisa Bruggesser, Sofía Cairó, Lara Casas, Juana Castellaro, Cristian Cosentino, Zoe Díaz, Ana Luz Dodorico, Máxima Duportal, Victoria Falasco, Agustina Gorzelany, María José Granatto, Victoria Granatto, Juliana Guggini, Sol Guignet, Julieta Jankunas, Sol Lombaro, Victoria Miranda, Paula Ortiz, Sol Pagella, Pilar Palacio, Delfina Persoglia, Pilar Pisthon, Lourdes Pisthon, Valentina Raposo, Paula Santamarina, Victoria Sauze, Sofía Toccalino y Eugenia Trinchinetti.

Lomas Athletic en el Metro

Este fin de semana, Lomas Athletic jugará la última fecha del Metro femenino de la AHBA, recibiendo a Olivos. Las Conejas se ubican 3º con 44 puntos, por detrás de Santa Bárbara (50) que se aseguró el 1º puesto e Italiano (45). GEBA (43), San Fernando (41) y Belgrano Athletic (35) completan los seis primeros.

Santa Bárbara está en semifinales. Quién la acompañará saldrá de Italiano (recibe a Belgrano Athletic), Lomas Athletic y GEBA (el domingo con River Plate). El cruce eliminatorio será 3º vs. 6º y 4º vs. 5º. Los que sorteen esa instancia accederán a semifinales. La final será en el Parque Olímpico de la Juventud, ubicado en Villa Soldati con fechas tentativas 21 de noviembre o 6 de diciembre.