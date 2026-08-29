La emoción del presidente de Lomas Athletic por Emma Knobl, campeona del mundo con Las Leonas

Las Leonas se coronaron campeonas en el Mundial de Hockey 2026 y Emma Knobl , de Lomas Athetic, fue parte de la hazaña que logró el combinado argentino tras imponerse en los penales australianos ante Países Bajos . Y con ella, la historia del Tricolor con la Albiceleste suma un nuevo capítulo de gloria.

Como ya había pasado en Perth 2002 y en Rosario 2010, la emblemática institución de Lomas de Zamora también dijo presente esta consagración. De esta manera, Emma se suma a la lista que integran Mariana Antoniska , campeona en 2002, y Alejandra Gulla , campeona en 2010.

El que refirió a esta nueva consagración fue Patrick Campbell , el presidente de Lomas Athletic , que habló con La Unión y remarcó que ese logro será “una inyección” para las nuevas generaciones.

“Estamos muy contentos, la verdad que un logro así trae mucha felicidad y es una inyección a futuro. Esto renueva la ilusión de todas las jugadoras que forman parte de Lomas”, remarcó.

El dirigente remarcó que la consagración del seleccionado nacional en Ámsterdam significa “un nuevo hecho histórico” para la historia del club y que se suma “a los que lograron en el pasado Antoniska y Gulla en la rama femenina y Agustín Mazzilli, con el oro olímpico, en la rama masculina”. Sin embargo, el de Emma tiene una particularidad: llega en el año que el club cumple 135 años de vida.

Las historia de Emma Knbol, del Lomas Athletic y campeona del mundo

La defensora llegó al Tricolor con apenas cinco años y toda su formación la realizó en la institución hasta convertirse en una de las destacadas del plantel superior. Por eso, verle arriba del podio y con la medalla colgada, es una emoción para toda la familia del Lomas Athletic.

“Emma llegó muy chica al club, a los 5 años, toda una vida aprendiendo de los grandes entrenadores que tiene la institución y de los padres, obvio, que siempre están presentante. Verla hoy campeonato del mundo, con esa hermosa medalla colgada, es motivo de orgullo para todos los que estuvieron a su lado”, remarcó Campbell, el presidente de la emblemática institución lomense.