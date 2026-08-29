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29 de agosto de 2026
Expectativa.

La visita del Papa León XIV: una delegación del Vaticano llega este domingo para los preparativos

La delegación de la Santa Sede arribará este domingo a Buenos Aires para avanzar con la logística y la seguridad de la visita del papa León XIV.

Una delegación del Vaticano llega este domingo para los preparativos de la visita del papa León XIV a la Argentina.

Una delegación del Vaticano llega este domingo para los preparativos de la visita del papa León XIV a la Argentina.

Una delegación oficial de la Santa Sede llegará este domingo a Buenos Aires para avanzar con los preparativos de la visita del papa León XIV a la Argentina. El operativo incluirá medidas especiales de seguridad y se realizará en coordinación con autoridades argentinas antes del viaje previsto para noviembre.

La comitiva denominada “Cápsula de la Delegación Oficial de la Santa Sede” arribará al Aeroparque Jorge Newbery en el vuelo LA 2369. El traslado de los representantes del Vaticano contará con acompañamiento policial.

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Como parte del dispositivo, el Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Policía Federal Argentina realizará un control preventivo de explosivos.

La delegación será movilizada en un operativo compuesto por cinco vehículos. Hasta el momento, no fueron difundidos los dominios de las unidades que participarán del traslado.

Cuándo será la visita del papa León XIV

El papa León XIV tiene previsto visitar la Argentina durante tres días, desde el domingo 8 de noviembre hasta el miércoles 11. Se tratará de su primera llegada al país desde que asumió el pontificado.

El viaje contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. En territorio argentino, el pontífice llegará desde Uruguay y permanecerá hasta el miércoles 11.

La agenda definitiva y distintos aspectos vinculados con la logística y la seguridad todavía son materia de coordinación entre representantes de la Santa Sede y las autoridades argentinas.

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