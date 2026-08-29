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29 de agosto de 2026
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AySA hará trabajos en Lomas de Zamora y habrá posibles cortes de agua

AySA realizará tareas del 31 de agosto al 4 de septiembre en Lomas de Zamora y Temperley, con posibles afectaciones en el servicio de agua potable.

AySA anunció cortes de agua en Lomas de Zamora la próxima semana.

AySA anunció cortes de agua en Lomas de Zamora la próxima semana.

AySA realizará durante esta semana trabajos de mejora y mantenimiento en distintos sectores de Lomas de Zamora y Temperley, con posibles afectaciones en el normal funcionamiento del servicio. Las tareas se desarrollarán entre el lunes 31 de agosto y el viernes 4 de septiembre, en diferentes horarios y zonas delimitadas por calles.

La empresa informó que los trabajos forman parte de su Plan Integral de Mejora y Mantenimiento y podrían generar inconvenientes en la prestación habitual del servicio y, en consecuencia, cortes de agua.

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En Lomas de Zamora y Temperley, las tareas previstas son las siguientes:

  • Del lunes 31 de agosto al viernes 4 de septiembre, de 9 a 15: el área comprendida entre Cerrito, Anatole France, avenida Eva Perón y avenida Almirante Brown.
  • Del lunes 31 de agosto al viernes 4 de septiembre, de 11 a 17: el sector delimitado por General Frías, Garibaldi, Pichincha y avenida Hipólito Yrigoyen.
  • Miércoles 2 de septiembre, de 8 a 18: la zona comprendida entre Uriarte, Manuel Castro, Monteagudo y Santa Fe, en Banfield.
  • Jueves 3 de septiembre, de 8 a 18: el área delimitada por Florencio Varela, Canale, Echeverría y las vías del Ferrocarril Roca, con incidencia también en Mármol y Adrogué.

La empresa señaló que las intervenciones buscan mejorar la distribución de agua potable y generar un impacto favorable en el servicio una vez finalizadas.

Cómo comunicarse con AySA

Ante consultas o inconvenientes, los usuarios pueden comunicarse con AySA a través de WhatsApp, en el 11-5984-5794.

También están disponibles las cuentas oficiales de Instagram (@aysa.oficial) y Facebook (AySA.Argentina), de 6 a 24, y la línea 0800-321-AGUA (2482), que funciona durante las 24 horas.

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