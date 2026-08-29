AySA hará trabajos en Lomas de Zamora y habrá posibles cortes de agua

AySA anunció cortes de agua en Lomas de Zamora la próxima semana.

AySA realizará durante esta semana trabajos de mejora y mantenimiento en distintos sectores de Lomas de Zamora y Temperley, con posibles afectaciones en el normal funcionamiento del servicio. Las tareas se desarrollarán entre el lunes 31 de agosto y el viernes 4 de septiembre, en diferentes horarios y zonas delimitadas por calles.

La empresa informó que los trabajos forman parte de su Plan Integral de Mejora y Mantenimiento y podrían generar inconvenientes en la prestación habitual del servicio y, en consecuencia, cortes de agua.

En Lomas de Zamora y Temperley, las tareas previstas son las siguientes: Del lunes 31 de agosto al viernes 4 de septiembre, de 9 a 15: el área comprendida entre Cerrito, Anatole France, avenida Eva Perón y avenida Almirante Brown.

el área comprendida entre Cerrito, Anatole France, avenida Eva Perón y avenida Almirante Brown. Del lunes 31 de agosto al viernes 4 de septiembre, de 11 a 17: el sector delimitado por General Frías, Garibaldi, Pichincha y avenida Hipólito Yrigoyen.

el sector delimitado por General Frías, Garibaldi, Pichincha y avenida Hipólito Yrigoyen. Miércoles 2 de septiembre, de 8 a 18: la zona comprendida entre Uriarte, Manuel Castro, Monteagudo y Santa Fe, en Banfield.

la zona comprendida entre Uriarte, Manuel Castro, Monteagudo y Santa Fe, en Banfield. Jueves 3 de septiembre, de 8 a 18: el área delimitada por Florencio Varela, Canale, Echeverría y las vías del Ferrocarril Roca, con incidencia también en Mármol y Adrogué. La empresa señaló que las intervenciones buscan mejorar la distribución de agua potable y generar un impacto favorable en el servicio una vez finalizadas.

Cómo comunicarse con AySA Ante consultas o inconvenientes, los usuarios pueden comunicarse con AySA a través de WhatsApp, en el 11-5984-5794.

También están disponibles las cuentas oficiales de Instagram (@aysa.oficial) y Facebook (AySA.Argentina), de 6 a 24, y la línea 0800-321-AGUA (2482), que funciona durante las 24 horas.

Compartí esta nota en redes sociales:







