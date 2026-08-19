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19 de agosto de 2026
Expectativa.

El Papa León XIV podría visitar el Cottolengo Don Orione, en Almirante Brown

Almirante Brown podría recibir al Papa León XIV durante su visita a la Argentina, si finalmente se incorpora el Cottolengo Don Orione a su itinerario.

El Papa León XIV visitará Argentina en noviembre y podría ir a Almirante Brown.

El Papa León XIV visitará Argentina en noviembre y podría ir a Almirante Brown.

El Papa León XIV podría visitar el Cottolengo Don Orione de Claypole, en Almirante Brown, durante su viaje a la Argentina, previsto del 8 al 11 de noviembre. La posibilidad fue mencionada entre las propuestas para su agenda y genera expectativa en la comunidad de la institución dedicada a personas con discapacidad.

Entre los lugares propuestos para su recorrido aparece el Cottolengo Don Orione de Claypole, una institución de Almirante Brown dedicada a la atención de personas con discapacidad.

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La posibilidad fue confirmada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, luego de una reunión con autoridades del Gobierno Nacional para avanzar en los detalles de la visita del Pontífice.

El Cottolengo Don Orione de Claypole

El predio ubicado en Claypole alberga a 400 personas con distintos tipos y grados de discapacidad. Además, cuenta con 100 alumnos de escuelas especiales, 30 concurrentes del centro terapéutico y unos 300 empleados.

La eventual visita del Papa León XIV podría poner en el centro de la escena la situación de las personas con discapacidad y las dificultades que atraviesa la institución.

El Cottolengo enfrenta problemas financieros que complican el cumplimiento de obligaciones como el pago de salarios, los servicios, la alimentación y el transporte.

La agenda social ocupa un lugar destacado en el pontificado de León XIV, por lo que una visita a la institución de Claypole representaría un gesto hacia las personas con discapacidad y quienes trabajan en su atención.

El regreso de un Papa a la Argentina

El viaje tendrá además un significado especial para la comunidad católica argentina. Será la primera visita de un Papa al país desde la llegada de Juan Pablo II en 1987, hace casi 40 años.

El Gobierno y representantes de la Iglesia ya comenzaron a trabajar en aspectos vinculados con la seguridad y el itinerario. Buenos Aires, Luján y Córdoba figuran entre los destinos confirmados, aunque todavía restan definir otros puntos de la agenda.

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