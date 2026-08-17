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17 de agosto de 2026
Gesto solidario.

Almirante Brown llevó regalos a niños internados por el Día de las Infancias

Almirante Brown entregó regalos a niños internados en los hospitales Oñativia y Meléndez y anunció un festejo gratuito para el 22 de agosto.

El Municipio de Almirante Brown entregó regalos por el Día de las Infancias.&nbsp;

El Municipio de Almirante Brown entregó regalos por el Día de las Infancias. 

El Municipio de Almirante Brown entregó regalos este domingo a niños y niñas internados en los hospitales provinciales Arturo Oñativia y Lucio Meléndez, en el marco del Día de las Infancias. La actividad incluyó una recorrida de funcionarios y la presencia de personajes infantiles, que sorprendieron a las familias.

La jornada fue encabezada por la jefa de Gabinete, Paula Eichel; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; y el secretario de Salud, Walter Gómez.

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Acompañamiento en Almirante Brown

Los funcionarios recorrieron los dos establecimientos provinciales y acompañaron a los pacientes y sus familias durante la celebración. La propuesta incluyó la entrega de obsequios y la visita de personajes como Leo Messi, Mickey y Minnie, que generaron sorpresa y alegría entre los chicos.

Desde el Municipio de Almirante Brown señalaron que la iniciativa busca acompañar a los niños y niñas que atraviesan internaciones por distintas problemáticas de salud.

Eichel destacó que el objetivo es brindarles contención y acompañamiento durante una fecha especial, además de contribuir al bienestar de los pacientes y sus familias.

Cuándo será el festejo en Ministro Rivadavia

Además de la actividad en los hospitales, el Municipio reprogramó el festejo por el Día de las Infancias que estaba previsto para el sábado 15 de agosto debido al mal tiempo.

La jornada se realizará el sábado 22 de agosto, de 13 a 17, en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia, ubicada en avenida Juan B. Justo 1.000.

El encuentro será con entrada libre y gratuita y contará con:

  • Inflables y juegos.
  • Shows de magia.
  • Presentaciones de Kenchu y Familia Bachicha.

La propuesta está pensada para que las familias de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, puedan disfrutar de una tarde recreativa. El anuncio fue realizado por el Municipio y difundido por el intendente Mariano Cascallares.

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