La película "La virgen de la tosquera" es la representante argentina en los Premios Oscar

Una escena de "La Virgen de la tosquera".

“La virgen de la tosquera”, dirigida por Laura Casabé, fue elegida por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para representar al país en la carrera por los Premios Oscar 2027 en la categoría Mejor Película Internacional.

La decisión se conoció en el centro cultural ArtHaus Central y el anuncio estuvo a cargo del actor Juan Minujín. De esta manera, la película de terror se impuso a las otras preseleccionadas: “El partido”, “Nuestra Tierra” y “Parque Lezama”.

De qué trata la película El guion estuvo a cargo de Benjamín Naishtat, quien adaptó dos cuentos de Mariana Enríquez, “La virgen de la tosquera” y “El carrito”, incluidos en el libro Los peligros de fumar en la cama.

La historia está ambientada en el verano de 2001 y sigue a Natalia, Mariela y Josefina, tres amigas inseparables que viven en las afueras de Buenos Aires y están enamoradas de Diego, su amigo de toda la vida. La llegada de Silvia altera la relación entre ellos y lleva a Natalia a recurrir a su abuela, Rita, en busca de ayuda para recuperar a Diego mediante hechizos y magia negra.

Una escena de la película. Está protagonizada por Dolores Oliverio, Fernanda Echevarría, Luisa Merelas, Agustín Sosa, Isabel Bracamonte y Candela Flores, con la participación especial de Dady Brieva. Se trata de una coproducción entre Argentina, México y España. La selección representa un nuevo reconocimiento para la película que tuvo su estreno internacional en el Festival de Sundance y también fue seleccionada para representar al país en los Premios Goya. Además, pasó por varios festivales de cine.

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