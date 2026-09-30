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30 de septiembre de 2026
Unas fichas.

La película "La virgen de la tosquera" es la representante argentina en los Premios Oscar

Dirigida por Laura Casabé y basada en dos cuentos de Mariana Enríquez, competirá por un lugar en la categoría Mejor Película Internacional.

Una escena de La Virgen de la tosquera.&nbsp;

Una escena de "La Virgen de la tosquera". 

La decisión se conoció en el centro cultural ArtHaus Central y el anuncio estuvo a cargo del actor Juan Minujín. De esta manera, la película de terror se impuso a las otras preseleccionadas: “El partido”, “Nuestra Tierra” y “Parque Lezama”.

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De qué trata la película

El guion estuvo a cargo de Benjamín Naishtat, quien adaptó dos cuentos de Mariana Enríquez, “La virgen de la tosquera” y “El carrito”, incluidos en el libro Los peligros de fumar en la cama.

La historia está ambientada en el verano de 2001 y sigue a Natalia, Mariela y Josefina, tres amigas inseparables que viven en las afueras de Buenos Aires y están enamoradas de Diego, su amigo de toda la vida. La llegada de Silvia altera la relación entre ellos y lleva a Natalia a recurrir a su abuela, Rita, en busca de ayuda para recuperar a Diego mediante hechizos y magia negra.

Una escena de la película.

Una escena de la película.

Está protagonizada por Dolores Oliverio, Fernanda Echevarría, Luisa Merelas, Agustín Sosa, Isabel Bracamonte y Candela Flores, con la participación especial de Dady Brieva. Se trata de una coproducción entre Argentina, México y España.

La selección representa un nuevo reconocimiento para la película que tuvo su estreno internacional en el Festival de Sundance y también fue seleccionada para representar al país en los Premios Goya. Además, pasó por varios festivales de cine.

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