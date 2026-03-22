HBO Max estrena la película "La virgen de la tosquera"

Una escena de "La virgen de la tosquera".

HBO Max anuncia la fecha de estreno de La virgen de la tosquera, una película de terror dirigida por Laura Casabé y basada en la obra de Mariana Enriquez. Luego de paso por las salas argentina, estará disponible en la plataforma el 27 de marzo.

La historia, dirigida por Casabé, adapta principalmente los relatos “La virgen de la tosquera” y “El carrito” , del libro "Los peligros de fumar en la cama", de Mariana Enriquez.

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El elenco está compuesto por Dolores Oliverio, Fernanda Echevarría, Luisa Merelas y Agustín Sosa . Cuenta también con la actuación de Dady Brieva y Luisa Merelas. La película se filmó durante cuatro semanas en Mendoza y una semana y media en Buenos Aires.

Natalia, Mariela y Josefina son tres inseparables amigas que viven en las afueras de Buenos Aires y están locamente enamoradas de Diego, su amigo de la infancia.

image Una escena de la película de HBO.

En un verano caluroso de 2001, tras el estallido de violencia que terminó en una profunda crisis económica y social, aparece Silvia, una chica más grade que ellas y con más experiencia, que cautiva a Diego.

Natalia, decidida a reconquistar a Diego, pide ayuda a su abuela, Rita, que la adentrará en el reino de los hechizos y la magia negra.