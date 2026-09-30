Robbie Williams sorprendió a sus fans con un show en la puerta del hotel

Robbie Williams ya está en Argentina preparándose para sus shows previstos para el jueves, viernes y domingo en el Movistar Arena . En la previa, un grupo de fans se acercó hasta el hotel donde se encuentra alojado para intentar verlo y el cantante los sorprendió al tocar unas canciones.

Los fans se instalaron en la puerta del hotel con la expectativa de conseguir una foto, un autógrafo o, simplemente, saludarlo. De todos modos, Robbie Williams terminó saliendo del hotel varias veces y se quedó conversando con sus fans en reiteradas ocasiones.

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Es más, al ver la convocatoria, quiso compartir la escena con su familia y realizó una videollamada con su esposa y su hijo, quienes estaban en Inglaterra.

En ese contexto, Robbie Williams les mostró la cantidad de personas que habían ido a recibirlo. “Mirá la cantidad de gente que vino a verme”, según reconstruyeron en Arriba Argentinos, en El Trece.

El mini show de Robbie Williams

Durante el encuentro, Robbie Williams también se refirió al largo tiempo que pasó desde su anterior visita al país y les pidió disculpas a sus seguidores por la demora.

“Tenía que haber venido antes, no pude, estuve ocupándome un poco de mí y de mis demonios”, explicó Robbie Williams emocionado.

Robbie Williams fue por más y convocó a su guitarrista para realizar un pequeño recital exclusivo e inesperado para sus fans. “Fue un rato largo, no tenía ningún apuro”, destacaron desde el programa. En medio del improvisado show, interpretó “Angels”, uno de los grandes hits.