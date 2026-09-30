Reconstrucción minuto a minuto: así fue el robo millonario en el centro de Lomas de Zamora

Días atrás, tres delincuentes fueron detenidos por un robo millonario en una oficina ubicada en el centro de Lomas de Zamora. A través de las cámaras de seguridad, se pudo reconstruir el accionar exacto de la banda delictiva.
Tras la detención de tres sospechosos, se conocieron las imágenes del robo ocurrido en una oficina, donde ataron a un empleado.
Días atrás, tres delincuentes fueron detenidos por un robo millonario en una oficina ubicada en el centro de Lomas de Zamora. A través de las cámaras de seguridad, se pudo reconstruir el accionar exacto de la banda delictiva.
El robo había ocurrido el 21 de julio pasado en una oficina de administración de consorcios ubicada dentro de un edificio sobre la calle Gorriti al 100. Los ladrones se llevaron más de $3 millones en efectivo y una computadora, luego de reducir y atar al empleado que se encontraba en el lugar.
Fuentes judiciales informaron a La Unión que los autores materiales del asalto contaron con información clave para concretar el golpe, aportada por un cómplice que actuó como autor intelectual o “entregador”. El primer detenido se entregó en la sede de la fiscalía, mientras que el 23 de septiembre cayeron otros dos sospechosos en Florencio Varela.
Gracias a las cámaras de seguridad, los investigadores pudieron reconstruir exactamente la mecánica del robo e identificar a los responsables.
La investigación quedó a cargo del fiscal Ricardo Silvestrini, de la Unidad Funcional de Instrucción Nº11 de Lomas de Zamora, que caratuló la causa como “robo agravado”.