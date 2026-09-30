Reconstrucción minuto a minuto: así fue el robo millonario en el centro de Lomas de Zamora

El robo quedó registrado en una cámara de seguridad.

Días atrás, tres delincuentes fueron detenidos por un robo millonario en una oficina ubicada en el centro de Lomas de Zamora. A través de las cámaras de seguridad, se pudo reconstruir el accionar exacto de la banda delictiva.

El robo había ocurrido el 21 de julio pasado en una oficina de administración de consorcios ubicada dentro de un edificio sobre la calle Gorriti al 100. Los ladrones se llevaron más de $3 millones en efectivo y una computadora, luego de reducir y atar al empleado que se encontraba en el lugar.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que los autores materiales del asalto contaron con información clave para concretar el golpe, aportada por un cómplice que actuó como autor intelectual o “entregador”. El primer detenido se entregó en la sede de la fiscalía, mientras que el 23 de septiembre cayeron otros dos sospechosos en Florencio Varela.

Gracias a las cámaras de seguridad, los investigadores pudieron reconstruir exactamente la mecánica del robo e identificar a los responsables.

La reconstrucción del robo millonario 9:04 Dos ladrones armados y a cara descubierta irrumpieron en la oficina y redujeron a uno de los empleados. “Yo te doy todo”, dijo el joven, visiblemente asustado. La llegada de los delincuentes a la oficina en Lomas de Zamora. 9:05 El empleado les indicó dónde guardaban el dinero. Mientras uno buscaba el efectivo, el otro ató a la víctima. “Manos atrás” , le dijo antes de colocarle un precinto.

, le dijo antes de colocarle un precinto. Segundos después, le insistieron por más dinero y el empleado reveló dónde estaba: “En la caja de allá, hay una caja que dice Gorriti 434 , allá en la cocina a la izquierda”.

, allá en la cocina a la izquierda”. “Quedate quieto, eh. No te va a pasar nada, quedate quieto”, dijo uno de los ladrones. Uno de los ladrones ata a la víctima. 9:07 “Está por venir mi compañero”, advirtió el empleado, quien tenía las manos atadas. “Bueno, callate la boca”, le respondió uno de los delincuentes, mientras se llevaban una computadora portátil. Uno de los delincuentes se lleva una computadora portátil. Se preparan para escapar. 9:08 “¿Tenés la llave de acá vos?” , preguntó el ladrón para poder salir y huir con el botín. “Está en mi neceser, en la carterita esa”, señaló el empleado.

, preguntó el ladrón para poder salir y huir con el botín. “Está en mi neceser, en la carterita esa”, señaló el empleado. Los delincuentes huyen, no sin antes amenazar al trabajador: “No te movás porque te vuelo la cabeza”. Amenazan al empleado antes de irse: "No te movás porque te vuelo la cabeza". 9:10 Los ladrones son captados caminando por la vereda, a cara descubierta. Llevan lo robado en dos mochilas. Los delincuentes caminan por el centro de Lomas tras concretar el robo. La investigación quedó a cargo del fiscal Ricardo Silvestrini, de la Unidad Funcional de Instrucción Nº11 de Lomas de Zamora, que caratuló la causa como “robo agravado”.

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