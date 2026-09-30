Cultivar en casa: entregan semillas en Lomas para armar huertas

De la tierra a su mesa, los vecinos de Lomas de Zamora tienen la posibilidad de armar una huerta hogareña y producir sus propios alimentos . A través de la entrega gratuita de kits de semillas , el Municipio acompaña a las familias en el camino hacia una alimentación más sana, segura y soberana .

A cargo de la Secretaría de Ambiente , esta semana comenzarán las entregas en espacios públicos e instituciones de distintos barrios. Los kits de la temporada primavera-verano son 100% agroecológicos, sin agroquímicos y tienen semillas de tomate, berenjena, pimiento, lechuga, acelga y albahaca .

En cada una de las jornadas también darán talleres con consejos prácticos para aprender a crear, cuidar y mantener una huerta. El cronograma de entrega de kits comenzará el miércoles 30 en el Parque Llavallol (Boulevard Santa Catalina 302) , jueves 1 de octubre en el Parque de Lomas (Frías 1115) , viernes 2 en el Parque San José (Caaguazú 753) y sábado 3 en la Plaza Roberto Sánchez de Banfield (Alem 1801) .

Los kits de la temporada primavera-verano son 100% agroecológicos y sin agroquímicos.

La próxima semana repartirán kits el martes 6 en las plazas La Algodonera de Temperley (Fernández 700) y 17 de Agosto de Centenario (Guidi de Franc 1301) ; el miércoles 7 en el CGM Santa Marta (Voltaire 1552) ; el jueves 8 en la Plaza Libertad de Lomas (Laprida 1200) y en el Parque Maradona de Fiorito (Recondo 1200) ; el viernes 9 en el Parque Albertina (Homero 2601) ; y el sábado 10 en la Capilla Ceferino de Budge (Machado 1821) y en el Parque Finky de Turdera (Vicente López 1497) .

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Mientras que las últimas jornadas serán el martes 13 de octubre en el CGM Lamadrid (Newton 4171), miércoles 14 en la Pastoral Social de Santa Catalina (Manuela Pedraza 2862) y el viernes 16 en el CGM Santa Catalina (Diagonal 61 N°2025).

Para recibir el kit, los vecinos tienen que entrar a la web del Municipio, registrarse en Comunidad Lomas con sus datos y elegir dónde van a retirarlo. Las entregas se realizarán en diferentes horarios.

Huertas, alimentación y salud en Lomas de Zamora

Una de las acciones destacadas es la creación de huertas en parques, centros de salud, espacios culturales, jardines comunitarios y entidades sociales. Estos espacios se dedican a la producción de frutas, verduras y huevos frescos que luego son destinados a instituciones barriales como comedores y merenderos.

Y para producir alimentos agroecológicos a gran escala, en la Reserva Provincial Santa Catalina están desarrollando una huerta mediante un trabajo conjunto entre el Municipio de Lomas, el Ministerio de Ambiente de Provincia, la Universidad Nacional de Lomas (UNLZ) y la Universidad de La Plata.

Este año también se lanzó el programa Impulsoras de la Comunidad con el objetivo de garantizar una alimentación sana a embarazadas y niños de hasta 5 años. La propuesta incluye la entrega de kits de alimentos, controles de salud y talleres comunitarios de educación alimentaria y promoción de hábitos saludables.