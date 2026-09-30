Qué pasó con el pitbull que se había peleado con las mascotas de una vecina en Temperley

La semana pasada, un perro raza pitbull fue noticia en Temperley tras haberse peleado con las mascotas de una vecina. El animal fue puesto a resguardo y buscan a sus dueños o a una familia que pueda adoptarlo.

Todo ocurrió en una vivienda de Temperley Este. Según el relato de una vecina, un pitbull ingresó a su casa cuando ella no estaba y se trenzó en una pelea con los perros de la casa. Cuando la mujer llegó, encontró al pitbull y a sus mascotas ensangrentadas.

Violento ataque. Un pitbull se metió a una casa, atacó a las mascotas y tuvo que intervenir la Policía

Tras un llamado al 911, la Policía de la jurisdicción se acercó y gestionó el traslado del pitbull al Hospital de Animales de Lomas de Zamora para brindarle la atención correspondiente y hacerle curaciones, ya que estaba muy lastimado.

Según relataron los vecinos, el pitbull es cachorro y estaba recién castrado, ya que todavía se le veían los puntos. Tras haber recibido las curaciones que necesitaba, un oficial de la Policía de Lomas de Zamora lo llevó a su casa y todavía lo tiene en tránsito hasta que puedan encontrar a su verdadero dueño.

“Lo tengo en casa. Se encuentra mucho mejor. Le puse Fredy, por los cortes. Le quedaron bastantes cortes en la parte de la cara, pero por suerte va cicatrizando de a poco. Sigue yendo al veterinario, está medicado”, comentó a La Unión el policía que cuida del perro.

Además, el oficial explicó que el animal no es para nada agresivo, que tiene muy buena conducta y que no ataca a nadie. “Es un amor, con las personas es muy cariñoso. Quiere jugar, quiere conocer. Se ve que estuvo encerrado y no conoce mucho la calle, por ese lado tiene mucha energía”, detalló.

Aseguran que el perro no es agresivo y que tiene muy buena conducta.

Respecto de aquel episodio en Temperley, el oficial señaló que “el perro simplemente se peleó con otro o quizás con dos y terminó mal él, pero no porque sea malo, sino por desconocimiento”. Y agregó: “Quizás porque recién fue castrado tenía esa actitud. El perro es súper bueno, súper cariñoso y es chico, más o menos tiene un año. Se ve que lo tenían acostumbrado a estar siempre adentro, no conocía la calle y por desconocimiento quizás pasó eso”.

El policía necesita encontrar a los verdaderos dueños del pitbull o al menos una familia que pueda recibirlo con más espacio y comodidad. “En casa tengo un patio muy chico. El perro es un amor, pero necesita más lugar”, remarcó.