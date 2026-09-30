Avellaneda celebra la Tarde de las Cafeterías con promociones y degustaciones

En Avellaneda, la iniciativa busca acercar a los vecinos y comerciantes.

Avellaneda será escenario este jueves 1° de octubre de la Tarde de las Cafeterías, una jornada impulsada por el Municipio que reunirá a más de 25 establecimientos de distintos barrios. La actividad se realizará de 16 a 20 y ofrecerá promociones, degustaciones y propuestas especiales por el Día Internacional del Café.

La iniciativa busca acercar a los vecinos y comerciantes del distrito a través de una jornada especial en distintos puntos de Avellaneda. Los establecimientos adheridos prepararán promociones exclusivas, degustaciones y diferentes alternativas gastronómicas para quienes se acerquen durante la actividad.

Los comercios que participan en Avellaneda Entre las cafeterías participantes figuran Panati Dulce, Mode Café, Brumatto Café & Gelato, Leche y Miel Waffles, Rower Café Parque del Fútbol, Del Río Café, BRIG Restaurante, Universo Café, Baka Café, Memphis Café, 20/30 Café, Lo Dulce Que Te Faltaba, Puestito Café y Bilbao Café.

También forman parte El Patio de Amélie Café y Deli, Fontizzi, Negrita Resto, Brado Café Wilde, Café Puzzi, Acia Cafetería, Amadana Cafetería, Batata, Duble, Glam & Coffee, Chalu Pastelería y Mora Café Gluten Free.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas Avellaneda

Café