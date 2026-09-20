Avellaneda: Kicillof lanzó el Movimiento Derecho al Futuro y mira a 2027

Axel Kicillof planteó la necesidad de conformar una alternativa política para las elecciones de 2027.

Axel Kicillof encabezó este sábado en Villa Domínico, Avellaneda , el primer acto nacional del Movimiento Derecho al Futuro, ante una multitud que, según la organización, superó las 30.000 personas. El encuentro reunió a dirigentes y militantes de distintos puntos del país y puso en marcha una estructura con proyección nacional hacia 2027.

El gobernador bonaerense cerró el plenario federal realizado en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Villa Domínico, donde durante la jornada funcionaron diez comisiones de trabajo vinculadas con educación, salud, ciencia, trabajo y seguridad, entre otras áreas.

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La actividad marcó el paso de la construcción bonaerense del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) hacia una organización con alcance nacional. En el escenario estuvieron la vicegobernadora Verónica Magario, el exintendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, ministros, legisladores, intendentes y representantes sindicales y sociales.

Durante su discurso, Kicillof planteó la necesidad de conformar una alternativa política para las elecciones de 2027. Aunque no anunció una candidatura presidencial, destacó su intención de participar en la construcción de ese espacio.

“Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa”, expresó el mandatario bonaerense.

El gobernador también cuestionó al gobierno de Javier Milei por sus políticas económicas y sociales y sostuvo que la convocatoria debería superar los límites del peronismo. En ese sentido, propuso sumar sectores diversos y rechazó que la construcción política quede concentrada en acuerdos entre dirigentes.

Además, reivindicó las experiencias de Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, aunque señaló que el escenario actual requiere una propuesta renovada.

Reclamos por el rol del Estado

Otro de los ejes del acto en Avellaneda fue la situación económica. Kicillof mencionó las dificultades que atraviesan familias y trabajadores y defendió una mayor intervención del Estado en áreas como educación, salud, ciencia, industria y obra pública.

También destacó la gestión de la Provincia de Buenos Aires y reclamó mayor presencia del Gobierno nacional en las jurisdicciones.

Con el encuentro de Villa Domínico, el Movimiento Derecho al Futuro inició formalmente una etapa de expansión fuera de la provincia de Buenos Aires, con la mirada puesta en la construcción política de cara a 2027.