Almirante Brown: más de 2.000 estudiantes participaron de la Expo Futuro.

Más de 2.000 estudiantes secundarios participaron de la Expo Futuro en Almirante Brown, una jornada realizada en la Casa de la Cultura de Adrogué que reunió universidades, institutos, centros de formación y organismos públicos para acercar propuestas educativas, laborales y herramientas de orientación vocacional a jóvenes que terminan la escuela.

Durante la Expo Futuro, los jóvenes pudieron consultar las alternativas de distintas instituciones y conocer carreras, especialidades y capacitaciones. También tuvieron contacto directo con representantes de universidades, institutos terciarios, centros de formación profesional y organismos vinculados al empleo.

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Entre las propuestas educativas estuvieron la Universidad Nacional Guillermo Brown, la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la Universidad Nacional de Avellaneda y la Universidad Siglo XXI.

También participaron distintos institutos superiores de formación docente y técnica, además de centros de formación profesional, la Cruz Roja y propuestas relacionadas con educación física, cocina y formación laboral.

Orientación vocacional y empleo en Almirante Brown

La agenda incluyó charlas y talleres sobre orientación vocacional, empleo, derecho laboral y armado de un primer currículum. Profesionales y especialistas brindaron herramientas para acompañar a los estudiantes en la elección de sus próximos pasos después de finalizar el secundario.

La agenda incluyó charlas y talleres sobre orientación vocacional, empleo, derecho laboral y armado de un primer currículum.

Además, hubo stands del Ministerio de Seguridad bonaerense, el Instituto Municipal de las Culturas, la Dirección de Empleo, IMES, Banco Credicoop y Banco Provincia, con información sobre capacitación, formación profesional y oportunidades laborales.

La actividad contó con la presencia de Mariano Cascallares, intendente interino de Almirante Brown; Juan Fabiani y la jefa de Gabinete, Paula Eichel. También participaron el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; el director de Capacitación e Intersectorialidad, Sebastián Ozón; e inspectoras del sistema educativo.

Nueve años de Futuro Brown

La Expo Futuro se realiza desde hace nueve años en Almirante Brown. Según la información difundida por el Municipio, el Concejo Deliberante declaró la jornada de Interés Educativo y Municipal mediante la Ordenanza N° 14.031, aprobada el 25 de junio de 2026.

A su vez, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró de Interés Legislativo al programa Futuro Brown, en reconocimiento a su propuesta de orientación y acompañamiento para jóvenes.