En bares de Almirante Brown vuelve el 2x1 en hamburguesas todos los miércoles.

El Municipio de Almirante Brown anunció una nueva edición de “Date el Gusto”, que ofrecerá 2x1 en hamburguesas todos los miércoles de primavera en bares y comercios adheridos de Adrogué, Burzaco, Longchamps y Rafael Calzada. La iniciativa busca acompañar a las familias y al comercio local, según informó el gobierno municipal.

La propuesta alcanza a locales de Adrogué, Burzaco, Longchamps y Rafael Calzada, que forman parte de la denominada ruta hamburguesera.

Desde el gobierno municipal señalaron que la acción apunta tanto a aliviar el gasto de las familias como a fomentar el movimiento comercial en los establecimientos adheridos.

“Todos los miércoles de primavera vuelve el 2x1 en hamburguesas”, destacó el intendente Mariano Cascallares al presentar la nueva edición de la iniciativa.

“Todos los miércoles de primavera vuelve el 2x1 en hamburguesas”, destacó el intendente Mariano Cascallares al presentar la nueva edición de la iniciativa. Dónde aprovechar el 2x1 en Almirante Brown Burzaco: Crunchy Burguer, en Av. Hipólito Yrigoyen 14.687; y Don Vito, en Bartolomé Mitre 586.

Longchamps: Brooklyn, en Av. Hipólito Yrigoyen 18.391; y Estación 1910, en Manuel Belgrano 1.453.

Rafael Calzada: AlDorado, en Av. San Martín 3.541.

Adrogué: Hamburga, en Tomás Nother 771; Danke, en Hipólito Bouchard 1.402; ÖL Tack, en Cordero 759; Burgalovers, en Amenedo 1.002; María Bonita, en Bartolomé Mitre 1.195; The Mitre, en Bartolomé Mitre 1.171; Filomena, en Esteban Adrogué 1.102; Mocca, en Plaza Brown 303; y El Rincón, en Mitre 1.401. La iniciativa contempla además la incorporación de nuevos establecimientos. Los comerciantes del rubro interesados en sumarse pueden comunicarse con el Municipio de Almirante Brown al 11 6002-9359.

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