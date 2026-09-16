Sol Abraham y Yipio, en la final de Gran Hermano 2026: la historia de una larga enemistad

Sol Abraham y Yisela “Yipio” Pintos son las protagonistas de la final de Gran Hermano Generación Dorada de este miércoles. Las jugadoras del reality de Telefe le pondrán punto final a una rivalidad que surgió a casi un mes de iniciada la convivencia.

La enemistad comenzó cuando Yipio les hizo frente tanto a Sol Abraham como a Cinzia Francischiello luego de que hayan habido muchos debates en la casa por los ataques hacia otros con cosas personales.

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Había ocurrido el episodio entre Carmiña Masi y Jenny Mavinga, surgieron distintas acusaciones y la uruguaya cruzó a los gritos a la venezolana por “haber acusado de violenta” a la africana.

Esa vez Sol Abraham le preguntó a Yipio si había utilizado la situación de Mavinga para la discusión con Cinzia, y recibió una respuesta contundente y que la uruguaya continuaría diciéndole durante el resto de estadía en la casa: “Vos sos una mier… de persona”.

Yipio contestó así con el argumento de que Sol actuó mal al “generar un clima de tensión para que Mavinga se angustiara” y que “no fue capaz de pedir disculpas”, a lo que la ex GH 2011 sostuvo que “el horror de persona” era la uruguaya.

Otro enfrentamiento en Gran Hermano

Los gritos del exterior hacia Sol Abraham y Cinzia de días después hizo que el enfrentamiento escalara rápidamente, debido a que hubo sanciones grupales y Yipio volvió a encarar a la modelo para discutir, y la firma de la enemistad se terminó de hacer con otro cruce acalorado cuando Tamara Paganini reunió a toda la casa para criticarlos “por sucios”.

A partir de allí, siempre que hubo oportunidad las dos se trenzaron en escandalosas discusiones y nunca fue posible una reconciliación. De hecho, luego de conocer que quedaban ellas dos y que Charlotte Caniggia quedaba en el tercer puesto, volvieron a enfrentarse y decirse de todo.

Yipio y Sol se medirán en el versus de la final con los votos del público de Telefe a favor de quién quiere que gane Gran Hermano 2026. Ambas sobrevivieron a diferentes “mano a mano” en las galas de eliminación: Yisela a dos (uno de ellos a Cinzia) y Solange a cinco, siendo la jugadora que más versus superó en la temporada.