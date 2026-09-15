De Enzo Fernández a Marcelo Tinelli: Luana de Gran Hermano reveló los famosos con los que tuvo sexo

Luana pasó por LAM tras salir de Gran Hermano y mandó al frente a los famosos con los que tuvo sexo.

Luana Fernández fue eliminada de la casa de Gran Hermano Generación Dorada hace muy pocos días. Tras pasar en la casa más famosa 199 días, la morocha sin pelos en la lengua visitó el programa LAM de Ángel de Brito y contó que tuvo romances con varios famosos. Habló de deportistas, cantantes, actores y otras figuras.

Con su particular soltura a la hora de hablar de ella misma, Luana se mostró muy feliz durante la visita a Lam y por eso no quiso guardarse nada y respondió todo lo que De Brito y sus angelitas le consultaron.

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Muy fiel al estilo de LAM , enseguida la atacaron con un extenso cuestionario de preguntas que ella supo responder de forma divertida y muy picante para brindar más show al programa.

Desde el día uno la ex participante fue una de las referentes de las polémicas sobre todo por sus historias y vínculos dentro de la casa, y por su decisión de dejar a su novio a través de las cámaras. Por eso, no sorprendió demasiado al contar en Lam que tiene un extenso historial de relaciones y acercamientos sexuales con conocidos.

Luana Fernández picante en LAM

Tras mostrar la personalidad arrolladora en la casa de Gran Hermano, Ángel de Brito no dudó y preguntó sin piedad: “¿Saliste con muchos famosos?”. Sin nada de vergüenza, Luana respondió: “Más o menos. Con un solo deportista, futbolista, pero no lo puedo decir”.

Luego, ante la insistencia del conductor, contó entre risas: “Estuve con varios famosos, pero no me acuerdo, perdí un poco la memoria ahí adentro”. “Vos sos más viva que el hambre”, le dijo la angelita, Karina Iavícoli, mientras Ángel continuaba con el interrogatorio sin parar.

“Sin nombres, pero eran famosos de gama alta, media, baja”, continúo con el interrogatorio el conductor de LAM. “Gama media”, contestó la ex Gran Hermano.

Sin embargo, sin demasiada presión por parte de los panelistas del programa, Luana reveló algunos nombres. “Estuve con el actor Victorio D’Alessandro”, reconoció.

Victorio D'Alessandro, uno de los famosos con los que estuvo Luana de Gran Hermano.

Los futbolistas que conoció la ex participante

En medio de la charla, fue Pepe Ochoa quien participó y preguntó por los nombres de los futbolistas con los que habría tenido algún romance. “Me llegó el nombre del futbolista: Enzo Fernández”, disparó el panelista. "No", respondió Luana, aunque reconoció entre risas que le hubiese encantado.

Luana de Gran Hermano se río cuando le mencionaron el nombre de Enzo Fernández.

Los nombres continuaron apareciendo durante la entrevista y la ex GH fue dando detalles sobre algunos de esos vínculos. “Al hijo de la Bomba lo conozco. Ahora con él está todo mal”, aseguró Luana.

También reveló que había tenido contacto con Franco Colapinto, aunque aclaró que no llegaron a tener una relación: "También me hablaba con Colapinto. Me encantan los autos. Solo me escribí, pero me gustaba. Lo seguía antes de que sea conocido". Además, contó una particular invitación que recibió del piloto: "Él un día, en Navidad, me invitó a la casa de Bizarrap, pero yo estaba con la familia de mi novio".

Luana de Gran Hermano contó que se hablaba con Franco Colapinto.

Por último, llegó la pregunta sobre si había estado con el conductor Marcelo Tinelli. La consulta la hizo Ochoa y antes de responder, Luana comenzó a reírse con picardía y finalmente negó haber tenido un romance con el conductor.

Sin embargo, nadie pareció creerle a la ex participante del reality de Telefe. Incluso, Ángel de Brito fue contundente. "Tinelli arrasa", comentó.

Marcelo Tinelli, otro de los famosos que habría estado con Luana de Gran Hermano.

Sin embargo, la reacción de Luana generó sospechas en todo el piso y las angelitas, quisieron indagar más, pero no pudieron sacarle nada. Así, a pocos días de su salida de Gran Hermano Generación Dorada, Luana Fernández empezó a dar de qué hablar.