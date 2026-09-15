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15 de septiembre de 2026
No para.

Cómo será la nueva edición de Gran Hermano

Santiago del Moro anunció en vivo que se viene una nueva edición del certamen de Telefe y que la convocatoria para Gran Hermano 5 ya está abierta.

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Esperado anuncio de Santiago del Moro. 

Si bien no reveló una fecha estimada de inicio, Santiago del Moro confirmó que se trata de una edición "especial" y "muy esperada" por los fanáticos del reality.

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Este domingo, el conductor ingresó a la casa para una cena especial con las tres finalistas, Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yipio Pintos, y en medio del diálogo con las participantes, confirmó la llegada de "Gran Hermano 5".

“Este programa, si Dios quiere, va a volver en algún momento. No sabemos cuándo todavía. Va a ser una edición muy especial y muy esperada seguramente, por todos ustedes”, adelantó.

En ese sentido, aclaró que el reality estará un tiempo fuera de pantalla porque el espacio será utilizado para otros Gran Hermano de países vecinos: “Gran Hermano va a descansar ahora, porque esta casa, Gran Hermano Argentina la cede para otros Gran Hermanos que se van a hacer en otras partes del mundo. Acá cerquita algunos. Otros no tanto. (…) Y entonces van a venir a hacerlo acá, con nuestros técnicos, con nuestros compañeros, en esta casa que amamos tanto”.

Abierta de convocatoria para Gran Hermano 5

De esta forma, quedó abierta la convocatoria para todos aquellos que quieran participar del reality. El único requisito anunciado es la mayoría de edad.

“Así que se anuncia oficialmente Gran Hermano 5. Va a ser simplemente Gran Hermano. Te anotas en granhermano.com. Anótate ahora. En algún momento te irán a llamar si es que tenés suerte, no hay que perder las ganas. Cualquiera se puede anotar. El único requisito es tener ganas de jugar y ser mayor de 18 años”, informó Santiago del Moro.

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