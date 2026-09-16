Lomas de Zamora refuerza el acompañamiento a mujeres para construir una vida libre de violencias

El Municipio de Lomas de Zamora se sumó al Programa de Fortalecimiento para la Salida de las Violencias de Género , una iniciativa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para fortalecer el acompañamiento a mujeres y diversidades .

"Desde el Gobierno de la Comunidad trabajamos siempre con la perspectiva de la paz y el rechazo absoluto a cualquier tipo de agresión. Por eso impulsamos diferentes herramientas, programas y dispositivos para prevenir la violencia por cuestiones de género y acompañar a quienes la padecen, ayudándolas a salir de esta situación y lograr independencia económica y familiar", señaló el intendente Federico Otermín , quien participó de la firma del convenio de adhesión tras una reunión junto al gobernador Axel Kicillof y la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz .

El programa brindará acompañamiento a mujeres y personas LGBTIQ+ que se encuentran en situaciones de riesgo por violencia de género, brindándoles herramientas para construir proyectos de vida con autonomía subjetiva y económica. Durante 6 meses, las personas destinatarias recibirán un apoyo económico directo y acompañamiento especializado para la salida de las violencias de género desde una perspectiva sociocomunitaria.

La iniciativa incluye la participación en grupos de ayuda, formación en oficios, terminalidad educativa, integración a cupos laborales, asesoramiento jurídico, abordajes en salud mental, asistencias habitacionales, integración a espacios de trabajo cooperativo, rondas de mujeres y ampliación de redes de cuidado.

"Ampliar los dispositivos y las políticas de abordaje es un compromiso que asumimos desde el primer día: los municipios necesitaban de esta herramienta porque son los primeros que reciben las denuncias. Con mucho esfuerzo, este programa demuestra que en la Provincia los recursos se utilizan para cuidar vidas", remarcó Díaz. Al programa se adhirieron 21 municipios de la Provincia.

Asistencia y atención profesional en Lomas de Zamora

El Municipio de Lomas tiene una Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades que brinda asistencia y atención profesional, promoción de derechos y formación laboral, entre otras acciones para acompañar a las vecinas.

El año pasado recepcionaron 5.691 casos nuevos, de los cuales 5.386 correspondieron a personas en situación de violencia de género y 305 a masculinidades con conductas violentas. Estas cifras representan un aumento del 30% en relación al 2024, donde hubo un total de 4.409 casos.

En el Hogar de Protección Integral "Fátima Catán" de Fiorito alojaron y atendieron por guardia a 496 personas, en su mayoría mujeres que obtuvieron resguardo junto a sus hijos o hijas. Ante situaciones de alto riesgo, el hogar brinda alojamiento ambulatorio y acompañamiento a través de diferentes profesionales. A su vez, se hicieron 2.385 oficios judiciales (un 58% más que en 2024) para brindar respuesta inmediata a las solicitudes de intervención de la Justicia junto con otras áreas del Municipio.

En cuanto a la atención profesional hubo 23.788 personas que accedieron a servicios como orientación legal, acompañamiento en salud mental, asistencia social, atención médica, acompañamiento a organismos públicos, visitas domiciliarias y seguimientos telefónicos. El crecimiento fue del 35% en comparación con 2024.

También fortalecieron el acompañamiento para 8.102 integrantes del colectivo de las diversidades, quienes participaron de iniciativas como el Plan Fines para terminar sus estudios, el Consultorio Trans-Vivir que brinda múltiples servicios de salud, atención psicológica y grupos para acompañar a adolescencias trans, adultos y personas mayores.