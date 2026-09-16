El insólito blooper de Coki Ramírez con Nahuel Pennisi que provocó risas: "No la podés ver"

Coki Ramírez protagonizó un inesperado blooper junto a Nahuel Pennisi durante la última emisión de Se siente Argentina, el programa que conduce en TV Pública . Todo ocurrió cuando la conductora quiso destacar la remera de Bruno Arias y terminó haciendo un comentario que provocó risas en el estudio.

El momento se produjo mientras Pennisi y Bruno Arias participaban como invitados del ciclo. En medio de la charla, Coki Ramírez reparó en la vestimenta de Arias, que tenía estampada la figura de Mercedes Sosa.

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La conductora intentó llamar la atención sobre ese detalle, pero al dirigirse a Pennisi lanzó una frase espontánea que rápidamente generó risas entre los presentes. “Además, mirá la remera de Bruno... bueno, vos no la podés ver”, expresó Coki Ramírez .

La frase hacía referencia a la ceguera de Nahuel Pennisi . Según el material difundido, tanto el cantante como quienes estaban en el piso tomaron el comentario con humor.

La situación no pasó a mayores y terminó convirtiéndose en uno de los momentos llamativos de la emisión. La naturalidad con la que Coki Ramírez continuó con la conversación hizo que el furcio quedara registrado como una escena espontánea del programa.

Poco después, el fragmento comenzó a circular por redes sociales y fue compartido en plataformas como X, Instagram y TikTok. El video, de apenas unos segundos, acumuló reproducciones y comentarios de usuarios.

De esta manera, el intercambio entre Coki Ramírez y Nahuel Pennisi trascendió la pantalla de TV Pública y se convirtió en uno de los momentos virales de la jornada.